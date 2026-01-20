Alberto Tomba e Jasmine Paolini nuovi ambassador di HBO Max in Italia

Warner Bros. Discovery ha annunciato oggi che Alberto Tomba e Jasmine Paolini saranno i nuovi volti italiani di HBO Max, la piattaforma globale di streaming del gruppo, che trasmetterà in diretta integrale i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. L’icona dello sci alpino e la numero uno del tennis italiano saranno protagonisti della nuova campagna di comunicazione che debutta oggi, 20 gennaio, su tutti i canali Warner Bros. Discovery.

Due generazioni di sport e di eccellenza italiana si incontrano in un progetto che celebra il legame tra sport, emozioni e intrattenimento. Alberto Tomba, leggenda dello sci, vincitore di tre ori olimpici tra Calgary 1988 e Albertville 1992, 50 gare di Coppa del Mondo e della Coppa del Mondo generale nel 1995, torna protagonista in un contesto che unisce i valori dello sport e dello spettacolo. Jasmine Paolini, punto di riferimento del tennis azzurro, campionessa olimpica e vincitrice degli Slam di doppio a Parigi 2024 e al Roland Garros 2025, è la simbolica erede della nuova generazione sportiva italiana, capace di ispirare e rappresentare il futuro.

«Nel corso della mia carriera – dice Alberto Tomba, vincitore di 50 gare in Coppa del Mondo di sci alpino – lo sport è sempre stato un racconto di emozioni condivise. Per questo essere ambassador di HBO Max significa per me far parte di una narrazione che unisce generazioni diverse nel segno della continuità».

«Sono estremamente felice di rappresentare HBO Max – afferma Jasmine Paolini, leader della Nazionale italiana di tennis vincitrice delle ultime due Billie Jean King Cup – che valorizza le storie sportive e trasmette il grande tennis, oltre a tutte le emozioni olimpiche, offrendoci un pubblico sempre più vasto».

La campagna punta a valorizzare il legame tra sport ed entertainment, diventato uno dei principali obiettivi editoriali della piattaforma. HBO Max si presenta infatti come un ecosistema capace di unire i marchi più iconici dell’intrattenimento – HBO, Warner Bros., Max Original, DC e Harry Potter – agli eventi sportivi di più alto profilo mondiale.

Oltre ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, HBO Max trasmetterà anche l’Australian Open, il Roland Garros, le gare dell’UCI World Tour di ciclismo – tra cui Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a España – oltre alla FA Cup di calcio.

Con Tomba e Paolini come ambassador, HBO Max si propone di raccontare lo sport italiano attraverso le sue grandi figure, celebrando l’eccellenza, la passione e la continuità tra passato e futuro. Due icone che, seppur appartenenti a epoche e discipline diverse, incarnano lo stesso spirito vincente e la stessa capacità di emozionare, oggi al servizio di una narrazione globale che mette al centro gli atleti e le loro storie.