Tiziano Ferro celebra 25 anni di carriera con XXDONO insieme a Lazza

Tiziano Ferro festeggia un traguardo importante: 25 anni di successi dal suo debutto con Xdono. Da oggi è disponibile XXDONO, la nuova versione inedita in collaborazione con Lazza, in radio, digitale e con video ufficiale girato a Los Angeles. Questo brano rappresenta non solo un ritorno alle origini, ma anche una proiezione nel futuro della musica italiana, sottolineando l'impatto che Ferro ha avuto sulle nuove generazioni di artisti urbani.

La canzone viene accompagnata da una nuova base strumentale firmata da NKO e Zef, mentre Lazza contribuisce con una strofa inedita, certificando lo spirito contemporaneo di un brano che ha segnato la storia della musica italiana fin dal 2001. Ferro riporta il pubblico alle emozioni degli inizi, raccontando: Quando nel 2001 presentavo questo brano alle etichette in cerca di contratto nessuno voleva firmare quel sound, troppo R'N'B per quel tempo. Oggi sono felice di aver aperto una strada e di aver dato il via ad un nuovo genere nel nostro paese.

Lazza invece, parlando dell'esperienza dichiara: Xdono è un brano generazionale capace di passare, come è successo a me, di madre in figlio, e che oggi come ieri tutti conoscono. Sono felice che Tiziano abbia pensato a me. Mentre parlavamo tempo fa gli avevo buttato lì il fatto che amassi quella canzone e che sarebbe stato incredibile cantarla insieme ma non avrei mai immaginato di essere il coprotagonista di questa nuova versione. Ammetto che scrivere la mia strofa è stato impegnativo, mi sentivo un grande carico di responsabilità perché sapevo di mettere mano su un brano che è un colosso della musica italiana e di lavorare accanto ad una leggenda.

XXDONO è il singolo che anticipa "SONO UN GRANDE (DELUXE)", disponibile dal 22 maggio in digitale e dal 29 maggio nei negozi. Oltre a XXDONO e alla collaborazione con Giorgia in SUPERSTAR, il nuovo album conterrà 5 brani supplementari con 3 collaborazioni inedite.

L'attesa cresce anche per il tour "STADI 26", che prenderà il via il 30 maggio da Lignano e porterà Tiziano Ferro nei principali stadi italiani per 12 date già sold out con oltre 400 mila biglietti venduti. Gli appuntamenti passeranno da Milano a Torino, Bologna, Napoli, Roma, Bari, Messina e altre grandi città, rendendo ancora più significativo il ritorno live di uno degli artisti italiani più amati.

Il ritorno di Ferro con XXDONO e il coinvolgimento di Lazza rappresentano la perfetta unione tra passato e futuro, con la musica che continua a unire generazioni e a scrivere nuove pagine della storia del pop italiano.