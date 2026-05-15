Becky G lancia il nuovo singolo EPA: un inno latino tra musica, arte e identità

Becky G torna protagonista della scena musicale internazionale con il nuovo singolo EPA, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il brano rappresenta l'inizio della nuova stagione, trascinando gli ascoltatori grazie a una carica energetica latina e a un sound travolgente, in cui la superstar americana dimostra ancora una volta la naturalezza con cui alterna spagnolo e inglese nei suoi testi.

Il video ufficiale di EPA è online e si distingue per un'atmosfera festosa e inclusiva. Diretto dalla regista dominicana Olivia De Camps e girato presso El Mercadito, vede la partecipazione speciale della drag queen Valentina. Ispirato alla cultura messicana, il visual combina coreografie originali firmate da Tyrik J Patterson con momenti spontanei di gioia collettiva, che crescono mentre sempre più persone si uniscono a Becky G nel ballo. Il risultato è un universo pieno di vita, dove musica e arte riescono a trasformare la quotidianità in festa.

Nel corso dell'ultimo mese Becky G ha ricevuto il Premio Impacto Global durante la cerimonia di Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, riconoscimento che esalta la sua capacità di connettere il pubblico internazionale. Durante la stessa serata ha reso omaggio a Selena con una speciale interpretazione del celebre brano Dreaming of You. La cantante ha anche affiancato Karol G nei due weekend di Coachella 2026, regalando ai fan una performance a sorpresa della hit planetaria MAMIII.

Artista multiplatino, Becky G si è distinta negli ultimi dieci anni ridefinendo suoni e confini del pop contemporaneo. Ha ricevuto sei nomination ai Latin Grammy Awards e una candidatura agli Academy Awards, collezionando oltre 28 miliardi di stream globali e successi che hanno segnato una generazione. Nel suo palmarès figurano American Music Awards, Latin American Music Awards, E! People's Choice Awards e un Billboard Music Award, oltre a un concreto impegno nella rappresentazione della comunità latina. Nel 2025 il suo nome entra tra i leader emergenti nella lista TIME100 Next; nel 2024 emoziona la platea degli Academy Awards con una coinvolgente esibizione dal vivo del brano candidato all'Oscar The Fire Inside.

Legata alle proprie radici messicano-americane, Becky G ha celebrato questo heritage con l'album ESQUINAS, che supera 987 milioni di stream e debutta al terzo posto nella classifica Billboard Regional Mexican Albums, entrando anche nella Top10 Latin Albums. Il singolo POR EL CONTRARIO conquista la vetta delle classifiche regionali e riceve una nomination ai Latin GRAMMY. Successivamente con ENCUENTROS approfondisce temi come identità, amore e vulnerabilità, registrando un esordio al settimo posto dei Latin Albums e al venticinquesimo nella classifica Apple Music globale, per poi lanciarsi nel CASA GOMEZ: OTRO CAPÍTULO TOUR, con sold out nelle arene degli Stati Uniti.

Becky G è stata anche protagonista agli American Music Awards con l'esibizione di Qué Haces insieme a Manuel Turizo e ha conquistato il palco principale del Coachella Valley Music and Arts Festival, affermandosi come una performer di livello mondiale con uno stile unico e in continua evoluzione.