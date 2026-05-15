Le Cose Non Dette: il nuovo film di Gabriele Muccino in prima TV su Sky Cinema

Arriva in prima TV su Sky Cinema Le Cose Non Dette, il nuovo attesissimo film diretto da Gabriele Muccino, tra i maggiori successi della stagione cinematografica con quasi 7 milioni di euro al botteghino. Il film sarà disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW a partire da sabato 16 maggio, e trasmesso in prima serata lunedì 18 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno.
L'opera, tratta dal romanzo "Siracusa" di Delia Ephron, porta la firma in sceneggiatura dello stesso Muccino insieme all'autrice americana. Il racconto ruota attorno a un gruppo di amici che durante un viaggio in Marocco si trovano a fronteggiare verità e fragilità rimaste troppo a lungo celate.
Protagonisti del film sono Stefano Accorsi e Miriam Leone, affiancati da Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. Il cast corale regala un affresco intenso di rapporti, desideri nascosti e tensioni.
Al centro della storia troviamo Carlo ed Elisa: lui è uno scrittore e professore universitario in crisi, lei una giornalista riconosciuta a livello internazionale. Insieme partono per una vacanza in Marocco con gli amici di sempre, Anna e Paolo, portando con sé anche la giovane figlia di questi ultimi, Vittoria. In questo scenario esotico e afoso, le certezze vacillano e le relazioni vengono messe a dura prova dai segreti, dalle insicurezze e dall'arrivo di Blu, misteriosa studentessa di filosofia.
Il personaggio di Elisa, interpretato da Miriam Leone, rappresenta il cuore emotivo del film: uno sguardo lucido e disincantato che attraversa le crepe dei rapporti e ne svela le contraddizioni più profonde. Attorno a lei si intrecciano il destino degli altri protagonisti, ciascuno alle prese con il proprio lato oscuro.
Le Cose Non Dette è un dramma corale che esplora con profondità i legami contemporanei, soffermandosi su ciò che resta nascosto tra le pieghe del quotidiano, tra silenzi e verità non dette. La narrazione invita a riflettere sulle fragilità che segnano ogni relazione e sulla sottile linea che separa ciò che si mostra da ciò che si nasconde.
Il film sarà disponibile anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e servizio opzionale Sky Ultra HD attivo.
Le Cose Non Dette: il nuovo film di Gabriele Muccino in prima TV su Sky Cinema
Le Cose Non Dette di Gabriele Muccino arriva in prima TV su Sky Cinema dal 16 maggio. Un intenso dramma corale sulle relazioni con Accorsi e Leone.
Arriva in prima TV su Sky Cinema Le Cose Non Dette, il nuovo attesissimo film diretto da Gabriele Muccino, tra i maggiori successi della stagione cinematografica con quasi 7 milioni di euro al botteghino. Il film sarà disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW a partire da sabato 16 maggio, e trasmesso in prima serata lunedì 18 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno.
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