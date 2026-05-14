Alfa Romeo 33 Stradale: doppia consegna tra Stati Uniti e Museo di Arese

Due consegne ravvicinate segnano un momento storico per la Nuova 33 Stradale, il capolavoro Alfa Romeo prodotto in soli 33 esemplari e destinato a veri cultori del marchio sparsi nel mondo. L'ultima coupé a due posti secchi del Biscione rappresenta una sintesi di tradizione, innovazione e artigianalità tutta italiana, incarnando lo spirito che ha reso celebre il marchio e richiamando il lavoro delle celebri carrozzerie del passato.



Recentemente, un esemplare della 33 Stradale è stato consegnato ad Austin, Texas, a Glynn Bloomquist, imprenditore e profondo appassionato di motorsport. Il modello commissionato sfoggia una livrea Rosso Villa d'Este impreziosita da una banda bianca frontale e il numero 14 ricamato sulle fiancate e sui poggiatesta, un tributo ai due piloti preferiti del proprietario: Enzo Ferrari e Anthony Joseph "A.J." Foyt. Gli interni sono rivestiti con una pelle esclusiva ispirata al mondo dell'arredamento, donando all'abitacolo un carattere deciso e personale. L'auto monta cerchi Progressive da 20 pollici in nero con finiture in carbonio, in omaggio alle Alfa Romeo da competizione degli anni Sessanta.



L'acquisto di Bloomquist nasce da una lunga storia d'amore per il marchio. Dopo essere cresciuto tra le muscle car americane e le corse di IndyCar, l'incontro con la storia di Enzo Ferrari lo ha avvicinato alla passione per Alfa Romeo, concretizzata nel tempo con una collezione che include una Giulietta Spider Veloce del 1958 e una Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario. L'ingresso nel ristretto club dei 33 clienti avviene dopo un incontro ad Austin nel 2023 con il responsabile del progetto 33 Stradale, Cristiano Fiorio: unica condizione, la vettura doveva essere rigorosamente rossa. La fase di configurazione definitiva si è svolta laddove tutto ebbe inizio: nella storica Sala del Consiglio del Museo Alfa Romeo di Arese, lo stesso luogo dove venne approvato il modello originale nel 1967.



Parallelamente, la Nuova 33 Stradale è stata consegnata per la prima volta proprio al Museo Alfa Romeo di Arese. Qui, oltre all'inestimabile valore simbolico, la vettura si distingue per un inedito colore rosso sviluppato attraverso il programma BOTTEGAFUORISERIE. Il colore scelto nasce da una raffinata lavorazione a quattro strati, che spazia dal Rosso Italia delle Giulietta Spider anni Sessanta a un effetto oro che splende sotto il sole, conferendo vitalità e profondità alle linee della carrozzeria. Questo esemplare sarà visibile al pubblico fino al 2 giugno, offrendo la rara occasione di ammirare dal vivo una delle creazioni più esclusive che unisce tradizione, innovazione e maestria artigiana.



La 33 Stradale si afferma così come un'opera d'arte irripetibile e un autentico manifesto dello stile e dell'esperienza di guida italiana, celebrando la storia e alimentando la leggenda di Alfa Romeo su due continenti.