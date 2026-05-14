Stellantis entra nella World Class Manufacturing Association per rafforzare l'eccellenza industriale

Stellantis aderisce alla World Class Manufacturing Association, puntando su eccellenza produttiva e competitività globale nei suoi stabilimenti.

Stellantis annuncia l'ingresso nella World Class Manufacturing Association (WCMA), rafforzando il proprio percorso verso l'eccellenza industriale e la competitività globale. L'adesione a questa organizzazione internazionale, impegnata nella promozione della manifattura di alto livello, rappresenta un nuovo passo per consolidare qualità, efficienza e prestazioni nei numerosi siti produttivi del gruppo presenti in tutto il mondo.

La decisione, appena approvata dal Consiglio di Amministrazione della WCMA, evidenzia l'importanza strategica attribuita da Stellantis al miglioramento continuo del proprio comparto produttivo. Il gruppo automobilistico intende così intensificare le pratiche legate alla produzione snella e rafforzare la collaborazione con altri leader mondiali del settore.

L'adesione verrà accompagnata da un coinvolgimento attivo in gruppi di lavoro e iniziative strategiche con altri membri dell'associazione, sostenendo la condivisione di competenze e l'adozione di nuove capacità tecnologiche in linea con le migliori pratiche globali.

Tra i punti chiave che guideranno la partecipazione alla WCMA figura il sistema di gestione World Class Manufacturing (WCM), progettato per eliminare gli sprechi, migliorare la qualità e incrementare l'efficienza degli impianti. Obiettivo dichiarato: raggiungere l'eccellenza operativa e aumentare la competitività dell'industria manifatturiera su scala internazionale.

Sottolineando la portata dell'iniziativa, Francesco Ciancia, Responsabile globale del Manufacturing di Stellantis, ha affermato: L'adesione alla World Class Manufacturing Association rafforza l'impegno di Stellantis verso l'eccellenza industriale, favorendo il benchmarking a livello globale, consolidando ulteriormente i principi della produzione snella in tutti i nostri stabilimenti, rafforzando il nostro rigore e accelerando le prestazioni attraverso la collaborazione con i principali attori dell'ecosistema.

Stellantis, tra i principali costruttori automobilistici al mondo, continua così a investire in tecnologie, innovazione e miglioramento della qualità, valorizzando un portafoglio di brand iconici come Abarth, Alfa Romeo, FIAT, Jeep, Maserati, Peugeot e molti altri. Attraverso questa adesione, il gruppo conferma la volontà di offrire ai propri clienti prodotti e servizi sempre più all'avanguardia.