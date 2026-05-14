Kia torna protagonista nei veicoli commerciali al Transpotec Logitec 2026

Kia segna il suo ritorno da protagonista nel settore dei veicoli commerciali leggeri al Transpotec Logitec 2026, la principale fiera italiana dedicata al trasporto e alla logistica in programma dal 13 al 16 maggio a Fiera Milano Rho.

Il brand coreano espone tutte le varianti della nuova famiglia PV5, primo modello della gamma PBV - Platform Beyond Vehicle, che funge da pilastro per la strategia dei veicoli commerciali elettrificati Kia. In mostra le versioni PV5 Cargo, PV5 Passenger, PV5 Chassis Cab e le conversioni sviluppate in collaborazione con partner come Focaccia Group, con soluzioni WAV (Wheelchair Accessible Vehicle) e HACCP, e Scattolini S.p.a., con Cassone Fisso, Cassone Ribaltabile e Box, attualmente in fase avanzata di progettazione.

La presenza di Kia in Italia è supportata da oltre trent'anni di storia e affidabilità nel segmento dei veicoli commerciali, con circa 5.000 modelli K2500 e Pregio ancora oggi circolanti sulle strade italiane.

Il PV5 punta a rivoluzionare la mobilità professionale grazie a tecnologie all'avanguardia, sistemi ADAS avanzati e un design distintivo. Tra le principali caratteristiche della gamma spiccano il volume bagagliaio fino a 1.330 litri, volume di carico di 4,4 m³, funzione V2L e presa di ricarica centrale. Kia ha già venduto 8.500 unità di PV5 a livello globale ed entro il 2026 mira a raggiungere le 54.000 unità.

L'obiettivo della casa automobilistica è chiaro: portare le vendite globali a 230.000 veicoli commerciali leggeri PBV entro il 2030, grazie anche all'arrivo dei modelli PV7 (atteso nel 2027) e PV9 (previsto per il 2029).

Alla fiera, durante la conferenza stampa, il top management di Kia ha ricevuto ufficialmente il prestigioso premio internazionale Van of the Year 2026 assegnato al PV5, già prima della sua immissione ufficiale sul mercato. Sin da subito infatti PV5 è stato apprezzato dalla critica, costituita da giornalisti e professionisti del settore, per le sue qualità tecniche e di design che lo rendono particolarmente interessante sul mercato dei veicoli commerciali leggeri.

Con questa partecipazione, Kia riafferma il suo ruolo di partner per la mobilità professionale sostenibile, proponendo soluzioni innovative e orientate al futuro per trasporto e logistica.