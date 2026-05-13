Lamborghini ottiene il prestigioso ESG Recognition da DNV per la sostenibilità

Lamborghini conquista l'ESG Recognition da DNV, riconoscendo il suo approccio strutturato e certificato alla sostenibilità, salute, sicurezza e governance.

Automobili Lamborghini si conferma tra le realtà di riferimento del settore automotive per l'impegno nella sostenibilità, ottenendo l'importante ESG Recognition rilasciato da DNV, ente di certificazione leader a livello mondiale. Questo prestigioso traguardo valorizza il percorso della Casa di Sant'Agata Bolognese nella gestione responsabile e certificata delle dimensioni Environmental, Social e Governance (ESG), posizionando il marchio come modello di eccellenza nel panorama internazionale.

L'ESG Recognition attesta l'adozione di sistemi di gestione certificati, capaci di sostenere concretamente le pratiche ESG dell'azienda. Il riconoscimento non rappresenta una valutazione della performance secondo specifiche metriche, ma certifica la presenza di un approccio strutturato e fondato su standard internazionali, volto al miglioramento continuo dei processi.

La cerimonia di consegna del riconoscimento si è tenuta presso la sede centrale di Lamborghini a Sant'Agata Bolognese, alla presenza dei rappresentanti di DNV e del top management della Casa del Toro.

"L'ottenimento dell'ESG Recognition di DNV valorizza un percorso costruito nel tempo attraverso standard internazionali, competenze specialistiche e sistemi di gestione integrati nei processi aziendali. Per Automobili Lamborghini, questo risultato conferma la volontà di tradurre i principi ESG in pratiche concrete e verificabili, coerenti con la strategia dell'azienda", ha affermato Ranieri Niccoli, Chief Manufacturing Officer di Automobili Lamborghini.

Barbara Frencia, CEO di Business Assurance in DNV, ha aggiunto: "In un panorama complesso come quello ESG, la leadership si riconosce dalla capacità di tradurre i principi in azione. Con l'ESG Recognition, non stiamo esprimendo un'opinione, ma confermando il fatto che Automobili Lamborghini ha implementato un approccio certificabile a sostegno della propria strategia di sostenibilità. Avere molteplici sistemi di gestione certificati secondo standard riconosciuti, a supporto di ciascuna delle dimensioni E, S e G, garantisce la conformità agli standard internazionali e dimostra agli stakeholder come questi impegni vengano sistematicamente tradotti in performance operative misurabili".

Il riconoscimento si fonda su un solido sistema di certificazioni internazionali che presidia tutti gli ambiti chiave: per la componente ambientale, Lamborghini può vantare la ISO 14001, che attesta l'adozione di un sistema di gestione ambientale strutturato e orientato al miglioramento continuo. Sul versante sociale, la ISO 45001 conferma l'impegno nella salute e sicurezza sul lavoro, mentre per la governance la ISO 9001 certifica il sistema di gestione della qualità, a tutela dei processi, dell'organizzazione e delle risorse.

A queste si affiancano ulteriori certificazioni di eccellenza come la ISO 50001 per la gestione dell'energia e l'EMAS per l'Eco Management and Audit Scheme, a ulteriore riprova del presidio di Automobili Lamborghini sui temi ESG. Tutti i sistemi di gestione sono coordinati da un team cross-funzionale che lavora secondo un metodo basato sui processi e sul miglioramento continuo.

Un'attenzione particolare è dedicata anche alla sicurezza delle informazioni e alla protezione dei dati personali: Lamborghini ha ottenuto nuovamente le certificazioni ISO/IEC 27001 per l'Information Security e ISO/IEC 27701 per la gestione dei dati personali. Queste certificazioni coprono l'intero ciclo di vita aziendale, dalla progettazione e produzione al post-vendita, a tutela sia del patrimonio aziendale, sia della privacy di clienti e dipendenti.

L'ottenimento dell'ESG Recognition mette in luce la centralità dei temi di sostenibilità ambientale, salute, sicurezza, qualità e governance nella visione Lamborghini. L'azienda dimostra di avere integrato concretamente questi principi nei processi operativi e negli standard che regolano tutte le attività, confermando il proprio ruolo di pioniere nella transizione sostenibile dell'automotive di lusso.