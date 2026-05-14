Stellantis Pro One conquista Transpotec Logitec 2026: leadership e innovazione per i veicoli commerciali

Stellantis Pro One rafforza la propria leadership nel settore dei veicoli commerciali italiani, raggiungendo il 39% di quota di mercato e primeggiando in tutti i segmenti nella prima parte del 2026. La business unit di Stellantis, protagonista al Transpotec Logitec 2026 presso Fiera Milano - Rho dal 13 al 16 maggio, trasforma i numeri in esperienza diretta sul campo, offrendo ai visitatori uno sguardo esclusivo su una gamma che spazia da soluzioni compatte fino ai mezzi più grandi, con grande attenzione alla sostenibilità e all'innovazione.

Tra le novità di maggiore rilievo, debutta in anteprima nazionale il nuovo Fiat Professional TRIS completamente elettrico, pensato per la consegna dell'ultimo miglio: con un'autonomia di 90 km e la capacità di accogliere un europallet a bordo, rappresenta la risposta concreta di Stellantis Pro One alle sfide moderne della logistica urbana. Il TRIS, disponibile sia in versione Pick Up che Cargobox, vanta oltre 350 kg di carico utile, 2,25 metri quadrati di area di carico e un design ultraleggero che si accompagna a bassi costi di gestione, offrendo anche le potenzialità di personalizzazione del programma Stellantis CustomFit.

Lo stand dell'azienda ospita modelli Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, espressione di una famiglia di veicoli che copre tutte le volumetrie (da 1 a 22 metri cubi) e propone sia motorizzazioni termiche che elettriche dotate di avanzati sistemi di sicurezza e assistenza alla guida. La strategia Stellantis Pro One si fonda su tre pilastri: focalizzazione sui veicoli commerciali tramite stabilimenti dedicati, un'offerta versatile e performance elevata, nonché una rete di concessionari capillare con 580 punti vendita e 2.400 officine in tutta Italia.

Nel primo quadrimestre 2026 i risultati registrati sono da primato: 24.383 immatricolazioni totali sui quattro marchi, capitanati da Fiat Professional con 15.865 unità e una quota del 25,4%. Seguono Citroën con il 5,1% (3.201 veicoli), Peugeot al 5,5% (3.416) e Opel con il 2% (1.279). Nei dettagli di segmento, Fiat Pandina Van e Citroën C3 Van guidano i car derived van (47,6% di quota), il Fiat Doblò domina i compatti (49,3%), il Fiat Scudo conquista la seconda posizione nei medi (42,3%), e il Fiat Ducato resta leader tra i large (38,6%).

La personalizzazione resta una cifra distintiva, anche con la presenza di veicoli allestiti tramite il programma Stellantis CustomFit, che offre conversioni su misura realizzate sia in fabbrica sia grazie a oltre 600 partner autorizzati nel mondo. Tra i modelli esposti: Peugeot E-Expert BEV con doppio fondo e scaffalatura, Opel Movano L2H2 con box Gruau, Fiat Doblò Crew Cab con paratia mobile e Citroën Berlingo 100 cv ICE con doppio fondo e scaffalatura, tutti progettati per aumentare l'efficienza e la produttività dei professionisti del settore.

Per Stellantis Pro One la presenza al Transpotec Logitec 2026 è l'occasione per dare prova tangibile di una leadership costruita su ampiezza di gamma, eccellenza tecnologica e una rete di servizio solida che accompagna i professionisti dalla scelta del veicolo fino alla fase operativa.



