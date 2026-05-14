Leasys all'Automotive Dealer Day 2026: innovazione digitale e nuove opportunità

Leasys si conferma protagonista nell'evoluzione della mobilità partecipando all'Automotive Dealer Day 2026 di Verona, appuntamento centrale per il settore automotive focalizzato sulle nuove sfide e opportunità digitali. L'edizione di quest'anno, in programma dal 19 al 21 maggio, riunisce costruttori, concessionari e operatori della mobilità in un contesto che privilegia l'innovazione e la collaborazione.

La presenza di Leasys rappresenta un importante riconoscimento del suo ruolo di riferimento nel noleggio a lungo termine (NLT), sottolineando la sua strategia digitale e omnicanale. La partecipazione all'evento permette all'azienda di presentare soluzioni avanzate per la mobilità, favorendo lo sviluppo di nuove partnership e consolidando i rapporti con la rete commerciale italiana.

Al fianco di Leasys, Clickar porta una novità attesa dal mercato: il nuovo Clickar.com, una piattaforma completamente rinnovata e potenziata, studiata per garantire ai professionisti della compravendita di auto un'esperienza digitale più fluida e performante. Grazie alla nuova interfaccia, la navigazione è ottimizzata, la ricerca risulta più efficiente e l'accesso alle aste è ancora più immediato. Clickar rappresenta oggi un punto di riferimento per il mercato dei veicoli di fine noleggio, registrando oltre 700 aste annue, più di 53.000 veicoli venduti e una base utenti di oltre 18.000 clienti.

Durante la manifestazione, lo Stand 11 ospiterà tre sessioni di aste live realizzate da Clickar, offrendo ai partecipanti la possibilità unica di vivere l'esperienza delle aste in tempo reale e di cogliere nuove opportunità di business direttamente sul campo. La prima asta prenderà il via alle 18:00 del 18 maggio e terminerà alle 16:00 del giorno successivo, seguita da una seconda e terza sessione nelle giornate del 19, 20 e 21 maggio secondo la stessa modalità.

La partecipazione di Leasys all'Automotive Dealer Day 2026 sottolinea l'impegno nello sviluppo di soluzioni integrate e digitali, capaci di generare valore nell'intera filiera della mobilità e di rispondere alle sfide di un mercato in continua trasformazione.