Il pick-up elettrico KGM TORRES EVT premiato con il Red Dot Award 2026

KGM entra nell'olimpo del design automobilistico aggiudicandosi il Red Dot Award: Product Design 2026 con il suo nuovo pick-up completamente elettrico, il TORRES EVT. Questo prestigioso riconoscimento internazionale celebra i prodotti che si distinguono per l'elevata qualità progettuale, giudicati secondo criteri di forma, funzione e innovazione, tutti pienamente incarnati dal TORRES EVT.

Il TORRES EVT è stato progettato per unire robustezza, tecnologia e sostenibilità in un unico mezzo, confermandosi veicolo versatile e all'avanguardia nel segmento dei pick-up elettrici. Grazie a queste caratteristiche, il modello è stato selezionato dalla severa giuria internazionale del Red Dot, che solo a una ristretta cerchia di brand affida il proprio sigillo di qualità.



"Ricevere il Red Dot Award: Product Design 2026 rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione," ha dichiarato Luca Ronconi, Consigliere Delegato e Direttore Generale di ATFlow. "Questo riconoscimento conferma l'attenzione di KGM alla qualità del design e alla sua capacità di esprimere valore in modo immediato e riconoscibile a livello globale. Viene premiato così il lavoro svolto sul design del TORRES EVT e la volontà di KGM di tradurre innovazione e funzionalità in un linguaggio visivo universale."

Con il Red Dot Award, KGM ottiene anche la licenza "Advanced" del Red Dot Label, che consente di apporre il prestigioso marchio su packaging e materiali di vendita, aumentando ulteriormente la visibilità e la credibilità internazionale del prodotto. Questo traguardo rappresenta non solo una consacrazione per il design del TORRES EVT ma anche uno strumento strategico di marketing destinato ad accompagnare il modello lungo tutta la sua presenza sul mercato globale.

KGM consolida così la propria posizione nella scena del design automotive, dimostrando come la combinazione di innovazione, qualità progettuale e attenzione alla sostenibilità possa essere premiata a livello internazionale. Il successo del TORRES EVT apre nuove prospettive per l'elettrificazione dei veicoli commerciali e l'evoluzione del concetto stesso di pick-up, rendendo sostenibilità e tecnologia sempre più protagoniste sulla scena globale.