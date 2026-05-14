Opel Corsa: sportiva da sempre

La storia della Opel Corsa si arricchisce di un nuovo capitolo sportivo con l'arrivo della versione GSE, rinnovando una tradizione iniziata nel 1987. La Casa di Russelsheim presenterà questa innovativa variante al prossimo Salone di Parigi, sottolineando come la sportività sia da sempre parte integrante dell'identità della Corsa.

Già alla fine degli anni Ottanta, la Corsa aveva ampliato la sua gamma introducendo la versione GSi, simbolo di dinamicità e prestazioni. Dopo aver festeggiato il milionesimo esemplare prodotto nel 1986, Opel si dedicò allo sviluppo di modelli dedicati a chi cercava emozioni forti al volante, esponendo al Salone di Francoforte del 1987 la Corsa GSi con un motore 1.600 cc ad iniezione da 100 CV.

L'estetica della Corsa GSi rimaneva fedele alle aspettative di chi desiderava una piccola sportiva: spoiler anteriore maggiorato, calandra ispirata alla Kadett GSi, paraurti in tinta, modanature rosse sui paracolpi, bandelle laterali sottoporta e cerchi in lega da 14 pollici. Sei le colorazioni disponibili: bianco, rosso minerale, rosso cremisi, nero, grigio acciaio e argento. Gli interni si distinguevano per i sedili sportivi in velour grigio, volante sportivo e una strumentazione arricchita di contagiri, manometro olio e voltmetro.

Prodotta dal 1987 al 1993 in oltre 10.000 esemplari, la Corsa GSi di prima generazione divenne subito un oggetto di culto tra gli amanti della guida. Commercializzata a partire dal luglio 1988, rappresentò la sintesi tra praticità quotidiana ed emozione sportiva nel segmento delle compatte.

Oggi, con la Corsa GSE, Opel vuole riportare quella stessa passione su strada, proponendo una vettura che saprà certamente continuare una tradizione vincente.