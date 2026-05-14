Suzuki porta l'intera gamma moto al 40° Biker Fest di Lignano Sabbiadoro

Suzuki si prepara a essere una delle protagoniste al 40° Biker Fest, tra gli eventi più importanti del panorama motoradunistico nazionale. L'appuntamento, atteso da migliaia di appassionati delle due ruote, si svolgerà dal 15 al 17 maggio presso lo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.



L'area Suzuki, situata all'interno della zona demo ride, offrirà al pubblico la possibilità di scoprire e testare una selezione delle moto più rappresentative del marchio. Gli utenti potranno provare direttamente in loco modelli pensati per soddisfare motociclisti dal carattere e dallo stile di guida differenti.



Tra le protagoniste, le adventure tourer V-STROM 800DE e V-Strom 1050DE, ideali per chi desidera avventurarsi su lunghi viaggi o affrontare percorsi off-road grazie al perfetto equilibrio tra comfort, tecnologia e prestazioni.



Non mancheranno le sportive crossover e sport tourer della gamma GSX-S1000: GSX-S1000 EVO, GSX-S1000GX e GSX-S1000GT. Queste moto incarnano il DNA sportivo Suzuki, con performance elevate, comfort e tecnologia di ultima generazione.



Sarà presente anche la nuova DR-Z4S, equipaggiata con un monocilindrico 398 cc di nuova generazione, pensata per offrire versatilità sia su strada sia in off-road grazie a leggerezza, trazione elettronica e ABS configurabile.



Il pubblico potrà inoltre apprezzare le GSX-8T e GSX-8TT, modelli che mixano spirito rétro e performance moderne. La 8T si ispira alla storica T 500 Titan mentre la 8TT richiama il design delle GS1000 da gara degli anni '80.



L'evento rappresenta un'occasione unica per tutti gli amanti delle due ruote di vivere in prima persona l'universo Suzuki e testare su strada le sue novità più attese.