Alfa Romeo rinnova la partnership con C2C Festival per l'edizione 2026 a Torino

Alfa Romeo annuncia il rinnovo della partnership con C2C Festival per l'edizione 2026, confermandosi Mobility Partner di uno degli eventi di musica avant-pop più importanti in Europa, che si terrà a Torino dal 29 ottobre al 1° novembre.

La collaborazione tra Alfa Romeo e C2C Festival rappresenta una delle relazioni più longeve nella storia della manifestazione. Il marchio del Biscione fu il primo brand automobilistico a legarsi al festival, sostenendolo come Main Sponsor per sette edizioni consecutive dal 2008 al 2014, periodo in cui l'evento si chiamava ancora Alfa MiTo Club to Club e raccoglieva oltre 30.000 appassionati grazie a una proposta musicale sempre all'avanguardia e creativa. In quegli anni, protagonista assoluta fu la compatta sportiva MiTo, definita la "Energy Machine" capace di dialogare con il pubblico giovane desideroso di energia, dinamismo e voglia di sperimentare.

Dopo oltre dieci anni, la collaborazione è stata rilanciata nel 2025 con un ritorno di Alfa Romeo a C2C Festival, evento che ha raccolto più di 42 mila presenze, il 40% provenienti dall'estero. Ora, il rinnovato accordo per il 2026 consolida ulteriormente la presenza del marchio nel panorama musicale internazionale, proprio nell'anno del venticinquesimo anniversario del festival.

L'edizione di quest'anno prevede oltre venti spettacoli nei suggestivi spazi delle OGR Torino, del Lingotto Fiere e, eccezionalmente, al Teatro Carignano, che torna a ospitare il festival dopo più di undici anni di assenza. Grande attesa per il "C2C Festival Grand Opening presented by Alfa Romeo", in programma per il 29 ottobre, che inaugurerà ufficialmente la manifestazione con un evento di forte richiamo anche oltre i confini nazionali.

La partnership sottolinea la volontà di Alfa Romeo di avvicinarsi ai linguaggi delle nuove generazioni. Negli ultimi mesi il marchio ha sviluppato diverse collaborazioni di valore nel mondo della musica, come quella con i Subsonica, di cui è stato Official Mobility Partner, la presenza al Kappa FuturFestival come Automotive Premium Partner e il sostegno a m2o Morning Club.

Esperienze e platee diverse, ma espressione di una stessa visione: trasformare ricerca e innovazione in emozioni viscerali, capaci di accendere i sensi tanto su un palco quanto sulla strada.