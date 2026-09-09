Il Festival dello Spettacolo 2026: grandi ospiti e novità a Milano

Arriva la seconda edizione de Il Festival dello Spettacolo, attesissimo evento dedicato al mondo della TV, della musica e del cinema, in programma il 6, 7 e 8 novembre 2026 al Superstudio Più di Milano. L'appuntamento, ideato da TV Sorrisi e Canzoni, promette di coinvolgere il pubblico con anteprime, interviste, showcase, masterclass e momenti speciali come meet&greet, offrendo l'opportunità di vivere da vicino l'intrattenimento italiano e internazionale.



Numerosi protagonisti arricchiscono il già ricco parterre degli ospiti: tra i nuovi annunciati spiccano Alberto Angela, Can Yaman, Caterina Balivo, Jerry Calà, Paolo Bonolis e Sal Da Vinci. Salgono sul palco anche figure amate come Carlo Conti, Antonella Clerici, Nino Frassica, la Gialappa's Band, Annalisa, Noemi, Gabry Ponte, Elettra Lamborghini, Cristina D'Avena, Malika Ayane, i Pooh e cast delle fiction simbolo come Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole.



Grande spazio è riservato agli show TV con i protagonisti più seguiti: tra gli appuntamenti, X Factor con i giudici, Buy It Now - Mai più senza con Gabriele Corsi, Mara Maionchi, Giorgio Mastrota e Stefano D'Onghia, Cash or Trash con Paolo Conticini, Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio e Turisti per case insieme a Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Tommaso Zorzi. Non mancheranno incontri dedicati a Matrimonio a prima vista, Casa a prima vista e Bake Off Italia.



Il festival ospita importanti contest dedicati alla valorizzazione di nuovi talenti, come il Vertical Music Contest, che permette ai giovani con brani inediti di esibirsi sul palco ed eventualmente ottenere un contratto di distribuzione con ADA Music Italy. È inoltre stato istituito il Primo Concorso Cinematografico, dedicato ad autori emergenti di cortometraggi, lungometraggi e documentari, con una giuria d'eccezione e l'assegnazione dei Sorrisi Award di categoria.



Il Superstudio Più, storico cuore degli eventi milanesi, ancora una volta si prepara ad accogliere migliaia di appassionati per un intenso weekend dedicato allo spettacolo, all'incontro con i beniamini del pubblico e alla scoperta dei nuovi talenti. Sul sito e sui canali social ufficiali verranno annunciati ulteriori ospiti e sorprese man mano che si avvicina la data, confermando il festival come uno degli appuntamenti imperdibili per gli amanti dell'intrattenimento.