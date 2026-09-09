Al Castellana torna con l'album Me, My Friends and Al: il soul incontra il funk italiano

Il grande ritorno di Al Castellana segna un momento importante per la scena soul e funk italiana. Dopo il riconoscimento a livello internazionale, il produttore e autore triestino lancia oggi il nuovo album "Me, My Friends and Al", disponibile in digitale, mentre la versione in vinile arriverà da venerdì 11 settembre.



L'album riassume oltre trent'anni di carriera e si presenta come un vero manifesto di creatività, incontri e gratitudine. Nell'opera, cantata quasi interamente in italiano, convivono le molteplici anime dell'artista e le numerose collaborazioni che hanno segnato il suo percorso. Tra queste spiccano la partecipazione di Willie Peyote nella traccia "Funky Consolation", già in rotazione radiofonica, e gli interventi di nomi come Mario Biondi, Ghemon, Tormento, Dargen D'Amico e Simona Bencini.



Il primo singolo estratto, "Rooftop" insieme a Dargen D'Amico, ha anticipato il nuovo corso del progetto, raccontando la scelta di andare avanti dopo la fine di qualcosa. Con "Funky Consolation" feat. Willie Peyote, si entra nel cuore della funzione salvifica della musica: il brano tratta le difficoltà nei rapporti e nella vita quotidiana, sottolineando come il funk possa diventare energia e medicina nei momenti di crisi. "Mi arrampico alla vita, mi consolo con il funk." recita il ritornello, a testimonianza dell'approccio positivo che permea tutto l'album.



Lo stesso Al Castellana spiega: Ho passato una vita a fare musica. Ho avuto la fortuna di incontrare persone incredibili, di andare lontano e di vedere le mie canzoni arrivare dove non avrei mai immaginato. Adesso avevo voglia di tornare a casa e fare un disco con le persone con cui avevo voglia di condividere questa storia.



La tracklist di "Me, My Friends and Al" si sviluppa in due dischi e comprende tredici brani, ogni traccia un incontro, un racconto, un tassello della vasta esperienza dell'artista. Dalla sinuosa "Breakin' Away" con Papik alla poetica "Il lungo viaggio" con Ghemon, fino a "Truth in a World of Lies" con Stevie Biondi e "Rimedio" con Tormento e la produzione di Deda, ogni brano esplora le sfumature della black music italiana.



Al Castellana, nome d'arte di Alessandro Castellana, vanta un curriculum che include collaborazioni con figure di rilievo come Neffa, Fabri Fibra, Patty Pravo e Alan Sorrenti. Nei primi anni Duemila ha scelto la lingua inglese conquistando la UK Soul Chart e il pubblico giapponese. Dal 2012 gestisce la sua etichetta indipendente, Lademoto Records, dedicata a soul, funk, R&B, jazz e hip hop.



L'album "Me, My Friends and Al" è molto più di una raccolta di canzoni: è il racconto di un viaggio umano e musicale, dove il talento di Al Castellana e la forza delle collaborazioni celebrano le radici della black music in Italia e rilanciano la scena soul e funk con una freschezza tutta nuova.