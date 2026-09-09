Škoda Epiq protagonista di X Factor 2026: energia e innovazione nella nuova edizione

Škoda Epiq sarà protagonista a X Factor 2026 come Official Partner, con una flotta che accompagnerà giuria e concorrenti e tante iniziative per la community.

Per il quinto anno consecutivo Škoda Italia è Official Partner di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle. Lo ha reso noto oggi la Casa boema, che conferma una collaborazione nata per unire mobilità, talento e intrattenimento. Lo show andrà in onda da giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. Quest’anno il volto della partnership è il nuovo Urban Crossover Škoda Epiq, presentato come simbolo di energia positiva e libertà di espressione.

Il comunicato sottolinea come Epiq, compatto fuori e generoso negli spazi interni, porti il nuovo linguaggio di design Modern Solid e una personalità eclettica pensata per un pubblico giovane e dinamico. La vettura accompagna giudici e concorrenti negli spostamenti tra le location del programma: una flotta dedicata seguirà le diverse fasi della competizione. Gli interni ampi e versatili diventano anche palcoscenico narrativo, luogo in cui raccontare emozioni, attese e momenti speciali dei protagonisti.

Dopo quattro stagioni costruite sul claim “Let’s Explore”, il 2026 evolve il racconto in “Let’s Explore the Talent”. Škoda e X Factor si incontrano sul valore del talento: per il Brand è un potenziale da riconoscere, accompagnare e far emergere; per lo show è la piattaforma che scopre nuove voci e nuove forme di espressione. La Casa si propone come abilitatore di opportunità, in linea con una mobilità ispirata all’esplorazione e alla crescita personale.

Epiq è già stato al centro del Launch Party di X Factor 2026, tenutosi l’8 settembre all’Ex Macello di Milano, serata di musica live che ha riunito il cast e migliaia di appassionati. Accanto alla presenza on air, Škoda Italia lancerà attività digitali e iniziative per la community: premi esclusivi e chance di vivere da vicino le Live.