Fontaines D.C. agli I-Days Milano 2027: nuova data il 19 giugno all'Ippodromo

I Fontaines D.C. arrivano negli I-Days Milano 2027, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate. La band irlandese salirà sul palco dell'Ippodromo Snai San Siro sabato 19 giugno 2027, aggiungendosi alla line up già ricca di artisti internazionali. I biglietti saranno disponibili in prevendita su Comcerto Family, My Live Nation e App I-Days dalle ore 11:00 di giovedì 10 settembre e in vendita generale dalle 10:00 di venerdì 11 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Dopo il sold out per la tappa a Bologna del prossimo ottobre, i Fontaines D.C. confermano il loro fortissimo legame con il pubblico italiano. La band - composta da Grian Chatten, Carlos O'Connell, Conor Curley, Conor Deegan e Tom Coll - presenterà dal vivo i brani del nuovo album Dopamine Chamber, in uscita il 16 ottobre per XL Recordings e anticipato dal singolo Marianne.

Il quinto lavoro della band, prodotto da James Ford, rappresenta una svolta radicale per il gruppo, che abbandona in parte il linguaggio chitarristico degli esordi per una dimensione sonora più seducente e ricercata. L'album segue il successo di Romance del 2024, certificato Platino nel Regno Unito, e si sviluppa tra ballate potenti e melodie intense immerse in atmosfere sospese.

Le prime date annunciate degli I-Days 2027 vedono protagonisti anche i blink 182, alla loro quarta apparizione nella storia del festival con l'unica data italiana il 13 giugno, insieme ai debutti di Bresh (11 settembre 2027) e SOMBR (14 luglio 2027) sullo storico palco milanese.

L'I-Days, nato nel 1999 come Independent Days Festival, ha ospitato nel tempo alcuni dei nomi più prestigiosi della scena musicale mondiale. Nel corso degli anni sono saliti sul palco artisti come Arctic Monkeys, Muse, Radiohead, Pearl Jam, Queens of the Stone Age, Metallica, Lana Del Rey, Doja Cat, Dua Lipa, Duran Duran, Olivia Rodrigo, Post Malone e tanti altri. L'edizione 2023 ha segnato un nuovo record con oltre 320 mila presenze, superato ulteriormente dall'edizione 2024 con oltre 420.000 spettatori provenienti da tutta Italia e dall'estero.

Con la conferma dei Fontaines D.C., I-Days 2027 si prepara a regalare ancora una volta una line up da sogno e grandi emozioni per gli appassionati di musica internazionale.