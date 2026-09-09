Bruce Springsteen pubblica il video della storica tappa finale del tour a Philadelphia

Da oggi è disponibile in streaming gratuito il video della performance dei primi sette brani dell'attesa tappa finale a Philadelphia del tour Land of Hope and Dreams di Bruce Springsteen and the E Street Band. Il progetto, intitolato Land of Hope and Dreams American Tour (Philadelphia Freedom Cut), raccoglie uno dei momenti più celebrati dalla critica e dal pubblico come uno dei più potenti atti di resistenza musicale e civile nella storia recente degli Stati Uniti.

Bruce Springsteen commenta entusiasta questa pubblicazione: Sono entusiasta di pubblicare il nostro ultimo spettacolo del Land of Hope and Dreams American Tour, registrato nella città natale della libertà americana, Philadelphia, USA. Durante il tour, abbiamo fatto tremare tutto il Paese da un'estremità all'altra e, mentre lo facevamo, abbiamo preso posizione ovunque apertamente in difesa della nostra Costituzione, della nostra Carta dei Diritti e della nostra sacra democrazia, che sono sotto attacco da parte di un Presidente senza legge e del suo regime. È tutto racchiuso nel nostro Philadelphia Freedom Cut, spero vi piaccia.

La formazione vede protagonisti alcuni dei più grandi nomi della scena rock internazionale: insieme ai membri storici della E Street Band - Roy Bittan, Nils Lofgren, Garry Tallent, Stevie Van Zandt e Max Weinberg - sono saliti sul palco anche Soozie Tyrell, Jake Clemons e Charlie Giordano. Presenti inoltre The E Street Horns and Percussion (Anthony Almonte, Barry Danielian, Eddie Manion, Ozzie Melendez, Curt Ramm) e The E Street Choir (Ada Dyer, Curtis King, Lisa Lowell, Michelle Moore). Ospite speciale di tutte le venti date del tour, Tom Morello, che ha arricchito ogni spettacolo con le sue celebri chitarre.

Il video, diretto da Chris Hilson e Thom Zimny e montato da Zimny e Sam Shapiro, è prodotto da Bruce Springsteen, Jon Landau, Thom Zimny e Adrienne Gerard. Il mix audio è affidato a Jon Altschiller con le registrazioni di John Cooper, mentre il lighting design è firmato da Jeff Ravitz e Todd Ricci. L'opera verrà pubblicata in memoria di Dave Marsh.

I sette brani selezionati per il video sono: War, Born in the U.S.A., Death to My Hometown, Clampdown, No Surrender, Darkness on the Edge of Town e Streets of Minneapolis. Un viaggio musicale attraverso alcuni dei pezzi simbolo del Boss, che raccontano storie di lotta, speranza e resistenza.

Questa iniziativa rappresenta un regalo prezioso per tutti i fan di Springsteen, offrendo la possibilità di rivivere uno degli eventi live più significativi degli ultimi anni, in una città simbolo della democrazia americana.