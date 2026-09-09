Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition annunciato per Nintendo Switch 2

Warhorse Studios e Deep Silver hanno annunciato ufficialmente l'arrivo di Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition su Nintendo Switch 2, previsto per il 2027. L'atteso sequel del celebre RPG open-world ambientato nella Boemia del XV secolo promette di conquistare un nuovo pubblico sulla futura console Nintendo, arricchito da importanti miglioramenti e contenuti esclusivi.

Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition offrirà ai giocatori su Switch 2 il gioco base, tutte le espansioni della storia, equipaggiamenti unici e una serie di missioni bonus. Questo significa che i fan potranno vivere l'intero percorso di Henry di Skalitz, l'uomo comune trascinato in eventi straordinari, sia a casa che in viaggio.

Il titolo permetterà di esplorare un ricco mondo medievale, caratterizzato da città vivaci, castelli maestosi e strade pericolose, in cui le scelte compiute dal giocatore avranno reali conseguenze sull'esito delle missioni. Dalla dialettica negli scambi fino ai combattimenti in prima persona e all'infiltrazione nei campi nemici, ogni decisione influenzerà nel profondo la storia e il destino di Henry.

Per sfruttare al meglio le potenzialità della nuova console, sono già state annunciate alcune funzionalità pensate espressamente per Switch 2: supporto alla modalità mouse dei Joy-Con 2, HDR, gioco in modalità portatile a 1080p e dock fino a 1440p (risoluzioni upscalate e variabili in base al display), interfaccia utente ingrandita per schermi più piccoli e numerose correzioni di bug.

Chi possiede la prima versione di Kingdom Come: Deliverance per Switch potrà giocarla anche su Switch 2 grazie alla retrocompatibilità, vivendo così l'intera saga ovunque si trovi. Che tu stia contrattando con un erborista sospettoso a casa o che ti stia tirando fuori dai guai con le buone maniere mentre sei in giro, le avventure di Henry ora possono accompagnarti ovunque tu vada.

Kingdom Come: Deliverance II è già disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Su Nintendo Switch 2 l'uscita è attesa nel 2027 con un prezzo consigliato di 59,99 euro.