Olivia Dean festeggia un anno di successi con The Art of Loving e domina le classifiche

Il soul di Olivia Dean ha conquistato il mondo negli ultimi dodici mesi, trasformando l'artista britannica in una delle stelle più amate e riconoscibili della scena musicale internazionale. Guidata da una voce unica e una scrittura eleganza, la cantante festeggia il primo anniversario del suo secondo album best-seller, The Art of Loving, che le ha regalato una serie di successi straordinari e traguardi senza precedenti.

Con oltre 11 miliardi di stream globali, quattro BRIT Awards, un Grammy come Best New Artist e numerosi record infranti, Olivia Dean è oggi una protagonista assoluta del pop e del soul contemporaneo. Il suo album The Art of Loving, acclamato da pubblico e critica, ha debuttato al primo posto delle classifiche britanniche ed è salito fino alla terza posizione della Billboard 200 negli Stati Uniti. In Italia, il disco è certificato Oro con oltre 25.000 copie vendute e una permanenza in classifica di 29 settimane.

Per celebrare questo anniversario, da oggi presso gli store Feltrinelli italiani è disponibile in esclusiva un vinile rosa in edizione limitata Anniversary Edition, molto atteso dai fan e collezionisti.

L'ultimo singolo estratto dall'album, Baby Steps, è già tra i brani più trasmessi dalle radio italiane. Il brano racconta attraverso le parole di Olivia la riscoperta dell'amore per se stessi e la ricerca di equilibrio interiore.

Due delle tracce di The Art of Loving hanno superato il miliardo di ascolti su Spotify: Man I Need, forte di 1.4 miliardi di stream, e So Easy (To Fall in Love). Nella Billboard Hot 100 americana, il primo ha raggiunto la seconda posizione restando nella top10 per oltre 40 settimane, il secondo ha dominato la top5 per più di 20 settimane.

Nel Regno Unito, Olivia Dean ha stabilito il record per il numero di settimane consecutive al numero uno nella classifica dei singoli dal 2020, eguagliando i più grandi nomi come Ed Sheeran e Sam Fender. Proprio in duetto con Sam Fender, la canzone Rein Me In ha segnato ben 19 settimane consecutive in cima alla chart inglese dei brani più venduti.

Il 2026 è stato l'anno della definitiva consacrazione artistica: ai BRIT Awards, Olivia Dean ha vinto tutte e quattro le categorie per cui era nominata (Artist of the Year, Pop Act, Album of the Year per The Art of Loving, Song of the Year per Rein Me In) e si è aggiudicata il suo primo Grammy Award nella categoria Best New Artist.

La sua ascesa l'ha portata a esibirsi in concerti sold-out negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito, tra cui spiccano quattro date al Madison Square Garden di New York e sei attesissime date alla O2 Arena di Londra. In Italia, Olivia si è esibita lo scorso maggio alla Fiera Milano Live, lasciando il pubblico incantato con una performance memorabile.

Nata nel 1999 da padre inglese e madre giamaicano-guyanese, Olivia Dean è cresciuta a Londra respirando influenze soul, pop, jazz e R&B, ispirandosi ad artiste come Carole King, Amy Winehouse e Lauryn Hill. Dopo i primi passi nella musica con alcuni EP e l'album di debutto Messy, pubblicato nel 2023, Olivia ha saputo distinguersi emergendo tra le più interessanti voci della nuova generazione e conquistando anche una nomination al Mercury Prize.

Con la pubblicazione di The Art of Loving nel 2025, Olivia Dean ha raggiunto una doppia numero uno nel Regno Unito con album e singolo e tre brani contemporaneamente nella Top 10, cosa che non succedeva dai tempi di Adele.

Il suo percorso l'ha vista condividere il palco insieme ad artisti di fama mondiale come Sabrina Carpenter e Sam Fender, oltre ad apparire nei più prestigiosi festival internazionali. Oggi Olivia Dean prosegue il suo percorso artistico, forte di una consapevolezza nuova, con il pubblico sempre più vasto e canzoni come Baby Steps che confermano il talento e la profondità della sua arte. Con oltre 6,5 milioni di copie vendute nel mondo e una serie di successi storici, Olivia Dean si impone come uno dei fenomeni più luminosi della musica pop e soul internazionale.