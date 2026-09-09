Mannarino annuncia un tour europeo nel 2027: dieci nuove date nelle principali città

Mannarino annuncia il Tour Europeo 2027 con dieci nuove date live in alcune delle principali città del continente, proseguendo un'estate di successo che ha già registrato oltre 60.000 biglietti venduti in Italia.

A pochi giorni dall'atteso live al Parco della Musica di Milano, previsto per venerdì 11 settembre, l'artista torna protagonista anche sulla scena internazionale. Il nuovo tour partirà il 27 febbraio da Zurigo (Volkhaus) e toccherà Barcellona, Valencia, Malaga, Madrid, Parigi, Bruxelles, Londra, Amsterdam e Berlino, dove si concluderà il 12 marzo.

L'annuncio arriva dopo una stagione estiva intensa, che ha visto Mannarino calcare i palchi dei principali festival italiani, consolidando ancora una volta il forte legame con il proprio pubblico. Le serate dal vivo hanno offerto una selezione di brani tratti dall'ultimo album Primo Amore (BMG), che rappresenta una svolta significativa nella carriera dell'artista, insieme ai classici del suo repertorio.

Con Primo Amore, Mannarino propone un lavoro intenso e personale, nato da una ricerca che attraversa i grandi opposti dell'esistenza e si traduce in un racconto musicale autentico e capace di dialogare con il presente.

Queste le tappe del Tour Europeo 2027: Zurigo (27 febbraio), Barcellona (1 marzo), Valencia (2 marzo), Malaga (4 marzo), Madrid (5 marzo), Parigi (7 marzo), Bruxelles (8 marzo), Londra (9 marzo), Amsterdam (11 marzo), Berlino (12 marzo).