Freedom: nuovi enigmi tra Piramidi, alieni e l'enigma Maria Maddalena in prima serata

Un nuovo appuntamento attende il pubblico in prima serata su Retequattro con Le Grandi Domande di Freedom, il programma guidato da Roberto Giacobbo dedicato alla divulgazione dei grandi misteri storici.

Il viaggio della prossima puntata conduce nel cuore dell'antico Egitto, dove le Piramidi di Giza continuano a sollevare domande tra storia e leggenda. Da sempre considerate le tombe dei faraoni, le piramidi nascondono ancora oggi misteri irrisolti: quali prove esistono a favore di questa teoria? E perché non sono mai stati ritrovati resti umani nei loro interni? Grazie agli interventi di ricercatori ed esperti, Freedom tenterà di fare luce su uno degli enigmi più grandi della storia umana.

A seguire, il focus si sposterà sulle presunte visite aliene avvenute nel passato remoto del nostro pianeta. Tracce, antiche raffigurazioni e reperti alimentano da anni il dibattito su possibili contatti con civiltà extraterrestri. Il programma analizzerà queste ipotesi, cercando di distinguere i fatti dalle suggestioni che ancora dividono esperti e appassionati.

La puntata offrirà anche un approfondimento su Maria Maddalena, figura centrale ma spesso mal compresa nella fede cristiana. Dai Vangeli, che la indicano come prima testimone della Resurrezione, fino alle riletture moderne, il percorso condurrà gli spettatori davanti al Giudizio Universale di Michelangelo, dove una nuova interpretazione propone di riconoscerla tra le figure dell'affresco, offrendo una diversa chiave di lettura di uno degli enigmi più affascinanti legati alla Cappella Sistina.

Infine, le telecamere di Freedom entreranno eccezionalmente a Forte Braschi, importante struttura militare costruita dopo l'Unità d'Italia e da oltre novant'anni sede degli agenti segreti italiani. Un'occasione unica per conoscere la storia e i segreti di un luogo solitamente chiuso al pubblico.

Le Grandi Domande di Freedom si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di misteri, storia e divulgazione, grazie anche alla regia di Camillo Cutolo e ai contenuti curati dal team di Roberto Giacobbo.