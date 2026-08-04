Claudio Baglioni lancia il GrandTour LaVitaÈAdesso: sessant'anni di musica in una serie di eventi unici

Claudio Baglioni inaugura una nuova avventura artistica con il progetto multimediale che scandisce l'avvicinamento a CHE NOTTE È QUESTA! la partenza, preludio del GrandTour LaVitaÈAdesso. A partire dal 3 agosto, sulle piattaforme social ufficiali dell'artista sono disponibili video che uniscono immagini, musica, filmati e le voci di celebri interpreti. Un percorso creativo che celebra sessant'anni di carriera, unendo suggestione visiva ed emotiva per condurre il pubblico fino al debutto del ciclo di concerti live a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese a Roma, il 24 ottobre 2026.

Alla vigilia di un viaggio così si pensa a un bagaglio che sia poco ingombrante e leggero si ritrovano vecchi pensieri nei corridoi della memoria si riscoprono antiche parole segrete in quaderni imbrattati di appunti si rivedono immagini sparse in piccoli album disordinati si riducono tutte le cose da prendere e da portare in alcuni frammenti di vita e di tempo con quelle immagini e con i pensieri che diventano nuove parole dentro le voci di amici e di amiche da mettere insieme nella valigia per far compagnia durante il percorso e restare comunque legati fra cuori e fra menti

Queste le parole con cui Baglioni presenta il primo dei video speciali, anticipando un percorso che accompagnerà il pubblico all'atteso evento CHE NOTTE È QUESTA! la partenza. L'iniziativa si pone come filo conduttore verso il GrandTour LaVitaÈAdesso, itinerario artistico tra giugno e settembre 2027 che attraverserà tutta Italia, sostando nei luoghi più suggestivi e significativi del patrimonio culturale nazionale.

Ogni clip ripercorre i momenti più intensi dei testi degli undici brani dell'album LA VITA È ADESSO, il disco più venduto della storia italiana, che nel 2027 festeggia quarant'anni con questa grande celebrazione itinerante. Per la prima volta, tutti i brani dell'album saranno eseguiti dal vivo insieme ai classici più amati, offrendo una panoramica tra passato e presente della musica di Baglioni.

La serie di concerti si aprirà a Roma in Piazza di Siena e terminerà, dopo un viaggio attraverso la Penisola, sempre nella capitale, ai Fori Imperiali, il 23 ottobre 2027 con l'evento conclusivo CHE NOTTE È QUESTA! il ritorno. Un viaggio simbolico, che unisce arte, ritratto della vita quotidiana, emozioni e sogni, rendendo le storie raccontate nella musica di Baglioni universali e condivise.

Attraverso questo progetto, l'artista intende raccontare l'amore, l'amicizia, il tempo, la speranza e la nostalgia: temi che, trasformandosi in narrazione visiva e sonora, permettono ad ogni spettatore di riconoscersi e partecipare emotivamente al percorso creativo e ricreativo proposto.

I canali ufficiali social di Claudio Baglioni sono il principale punto di riferimento per seguire, settimana dopo settimana, le novità di questo avvicinamento a uno degli eventi più attesi del panorama musicale italiano dei prossimi anni.