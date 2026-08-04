LP chiude la 58ª edizione del Festival Internazionale del Jazz della Spezia

Grande attesa per la serata conclusiva della 58ª edizione del Festival Internazionale del Jazz della Spezia, che vedrà domani protagonista LP, icona internazionale tra le cantautrici più riconoscibili della scena mondiale.

LP salirà sul palco di Piazza Europa alle 21.30, pronta a conquistare il pubblico con uno spettacolo che promette energia, intimità e un coinvolgimento diretto con i presenti, da sempre cifra stilistica delle sue performance dal vivo. L'artista losangelina ha consolidato il suo successo globale con oltre 3 miliardi di stream, più di 150 mila biglietti venduti ogni anno e tour sold out in oltre 150 città del mondo.

L'apertura della serata sarà affidata a La Noce, cantautrice dalla forte identità che mescola sonorità blues ed electro-pop, capace di distinguersi all'interno del panorama musicale italiano.

Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia è riconosciuto come il più longevo tra gli eventi musicali italiani dedicati alla musica jazz. Nato nel 1969 grazie all'iniziativa di Tiberio Nicola e dell'associazione Amici del Jazz della Spezia, nelle prime edizioni si svolse a Lerici, nel parco di villa Marigola, ospitando sin da subito artisti di calibro internazionale come il trio di Bill Evans, il quartetto di Lucky Thompson e la big band diretta da Maynard Ferguson.

Dalla 52ª edizione la direzione artistica è affidata a Lorenzo Cimino e l'organizzazione alla Società dei Concerti della Spezia. L'edizione del 2026 ha registrato un nuovo record, superando le 7.000 presenze e confermando La Spezia come punto di riferimento per la scena nazionale e internazionale.

Il festival è sostenuto dal Comune della Spezia, patrocinato dalla Regione Liguria e realizzato in collaborazione con realtà come Iren SPA, Fondazione Carispezia, Società dei Concerti Onlus, BVLG e con il contributo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e MBDA.

L'esibizione di LP si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi: un ponte ideale tra passato e futuro di un festival che, dopo quasi sessant'anni, continua a scrivere la storia della musica dal vivo in Italia.