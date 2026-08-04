Filippo Caccamo porta il suo irresistibile FUORI DI TELA al La Spezia Estate Festival

Il La Spezia Estate Festival accoglie uno degli appuntamenti più attesi della sua settima edizione: venerdì 7 agosto alle 21.30 in Piazza Europa sarà di scena Filippo Caccamo con il suo ultimo spettacolo, FUORI DI TELA.



FUORI DI TELA è una produzione originale di Talia Media, realizzata in collaborazione con il Teatro Verdi di Montecatini Terme ed Essevuteatro di Firenze. Si tratta di uno show completamente nuovo, inedito, ideato e interpretato dall'attore lodigiano, noto per la sua comicità brillante e coinvolgente.



Con la sua inconfondibile ironia Filippo costruisce un vero e proprio universo scenico dove, partendo dall'arte, si riflette senza accorgersene, e si viene trascinati da un ritmo serrato fatto di gag fulminanti, dialoghi esilaranti, situazioni surreali, musiche originali, personaggi e scenografie sorprendenti.



Lo spettacolo alterna risate a momenti più intimi, sempre con la leggerezza e la sincerità che contraddistinguono l'artista, dando vita a un mosaico teatrale dal forte impatto emotivo ed estetico. Come viene definito dalla compagnia, Fuori di tela è una confessione spudorata travestita da commedia, o forse il contrario. L'intento di Caccamo è semplice e potente: invitare il pubblico a lasciarsi andare, a ridere dei propri difetti e abbracciare le proprie contraddizioni in uno spettacolo che celebra la meravigliosa assurdità dell'esistenza.



La passione di Filippo Caccamo per il teatro nasce tra i banchi di scuola della sua città d'origine, Lodi, e si è consolidata con una brillante carriera che conta partecipazioni a ZeligLab e una lunga serie di tour di successo, come "Mai Una Laurea", "Le Mille e Una Laurea", "Tel Chi Filippo" e "Le Filippiche". I suoi spettacoli richiamano ogni anno un pubblico sempre più vasto, testimoniando l'originalità del suo linguaggio e l'autenticità del suo percorso.



I biglietti per FUORI DI TELA sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Civico e online su Vivaticket. Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e il mercoledì anche dalle 16 alle 19. Nel giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti direttamente in Piazza Europa dalle ore 19.



L'ammissione prevede il biglietto intero al costo di 12 euro più prevendita e un ridotto per studenti a 5 euro. Disponibile anche un abbonamento per almeno 5 spettacoli (escluse alcune eccezioni) a 10 euro ciascuno. Sono inoltre previsti prezzi differenziati per gli appuntamenti speciali come "L'epoca della rabbia" e "Anche meno".



La Spezia Estate Festival si conferma come uno degli eventi di punta dell'estate ligure, offrendo una programmazione multidisciplinare che spazia dal teatro alla danza, dalla comicità alla musica, ospitando artisti di rilievo nazionale come Massimo Lopez, Roberta Bruzzone, Paolo Cevoli, Max Angioni, Alessandro Bergonzoni, Luca Bono e Max Pisu. Quest'anno il festival è entrato a far parte di ITALIA FESTIVAL, circuito dei principali festival multidisciplinari italiani, sotto l'egida del Comune della Spezia e della Società dei Concerti ETS con il supporto di Regione Liguria, Fondazione Carispezia e numerosi sponsor locali e nazionali.



Più che uno spettacolo, un invito a lasciarsi andare. A ridere, a riconoscersi, a guardare anche i propri difetti come parte di un'opera unica e irripetibile, fatta di contraddizioni, sorprese e meravigliose assurdità. Una tela, fuori di tela!

