Niccolò Fabi in concerto ai Sentieri degli Dei: musica e paesaggi da sogno ad Agerola

Grande attesa per il ritorno di Niccolò Fabi sui palchi italiani: il celebre cantautore romano si esibirà ad Agerola il 5 agosto 2026, nell'ambito del Festival Sui Sentieri degli Dei, regalando una serata indimenticabile tra i panorami spettacolari dell'Alta Costiera Amalfitana.

Il concerto, ospitato nella suggestiva cornice del Parco Colonia Montana, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della rassegna e segna una nuova tappa del tour estivo del cantautore dopo il successo della sua recente tournée teatrale e l'ultimo album Libertà negli occhi.

Niccolò Fabi guiderà gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso i brani che hanno scandito i suoi oltre venticinque anni di musica, intrecciando le canzoni più amate del repertorio con le composizioni del nuovo lavoro discografico. Ogni concerto di Fabi è una vera esperienza condivisa, dove l'intimità dell'ascolto si alterna a momenti di partecipazione intensa e aperture sonore più energiche, valorizzando un linguaggio musicale in continua evoluzione tra strumenti acustici, suggestioni psichedeliche e influenze elettroniche.

La band che accompagnerà l'artista sul palco sarà composta dagli storici amici e collaboratori Roberto "Bob" Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia, insieme a Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, già coinvolti nella realizzazione dell'album Libertà negli occhi. Il disco è nato nella tranquillità della Val di Sole, in una baita dove Fabi ha potuto dare forma al suo progetto più recente.

L'ingresso all'evento sarà gratuito e rappresenta solo uno dei tanti appuntamenti di spicco dell'edizione 2026 del festival, che quest'anno celebra il suo quindicesimo anniversario con il concept CHE BELLEZZA!!! ideato da Paolo Logli: un invito a riconoscere la bellezza nel paesaggio, nella cultura, nell'ascolto partecipato e nelle esperienze condivise.

Il cartellone del Festival Sui Sentieri degli Dei propone anche i concerti di artisti del calibro di Carmen Consoli, Gio Evan, Almamegretta, Massimo Di Cataldo, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Briga e Fabrizio Moro, oltre a incontri letterari, premi, spettacoli teatrali e appuntamenti immersi nella natura spettacolare di Agerola, tra escursioni all'alba e rituali suggestivi.

Il festival si distingue come uno degli eventi culturali di maggior rilievo del Sud Italia, capace di abbinare grande musica dal vivo, valorizzazione del territorio e coinvolgimento di artisti di diverse generazioni. La direzione artistica è affidata a Palco Reale e la media partnership con Rai Isoradio garantisce una copertura nazionale con interviste, racconti e collegamenti in diretta dai luoghi del festival.

Niccolò Fabi, autore tra i più raffinati e sensibili della scena italiana, si conferma non solo come protagonista indiscusso della musica d'autore ma anche come figura impegnata nella formazione delle nuove generazioni di artisti, grazie al suo ruolo nell'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini.

L'appuntamento del 5 agosto ad Agerola rappresenta quindi l'occasione perfetta per vivere l'emozione della musica di Fabi immersi in uno dei paesaggi più affascinanti d'Italia, tra note, parole e immagini che resteranno nel cuore del pubblico.