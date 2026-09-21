Honda Customs 2026: trionfa la CB750 Hornet Mugen e successo italiano per Saharja

La settima edizione di Honda Customs si è conclusa con numeri da record e una competizione che ha visto sfidarsi alcune delle più sorprendenti interpretazioni delle motociclette Honda in Europa. L'edizione 2026, nella nuova formula Battle of the Twins - On Road contro Off Road, ha totalizzato 42.119 voti da 102 Paesi, facendo segnare una crescita del 39% rispetto all'anno precedente.

La vittoria assoluta è andata a Mugen, una reinterpretazione della CB750 Hornet proposta dal concessionario portoghese Mototrofa. Il team ha conquistato il titolo grazie a oltre 10.000 preferenze, portando a casa il loro secondo successo nella storia del concorso. La moto, realizzata in soli sei settimane, è stata concepita per esaltare il carattere streetfighter della Hornet, grazie a componenti custom e soluzioni ad hoc sviluppate appositamente per questa sfida.

Il team Mototrofa ha raccontato il percorso creativo e le sfide affrontate durante la lavorazione della Mugen, sottolineando come siano riusciti a dare un'identità unica alla Hornet rimanendo fedeli alla filosofia originale della moto. "Abbiamo voluto esprimere la natura combattiva della CB750 Hornet attraverso dettagli artigianali e modifiche mirate, senza mai tradire l'anima del modello di serie".

Grande risultato anche per l'Italia nella categoria Off Road: la XL750 Transalp personalizzata Saharja di DRS Custom, ispirata alla Dakar, ha sedotto il pubblico internazionale raccogliendo oltre 4.800 voti e imponendosi come punto di riferimento per creatività e spirito d'avventura.

Honda Customs 2026 si conferma così non solo come una vetrina per la customizzazione, ma come vera celebrazione della passione motociclistica europea, in grado di mettere in luce il talento di officine e concessionari che, con dedizione e ingegno, sanno ridefinire i canoni delle due ruote.