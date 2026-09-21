Debutto europeo per Lynk & Co 07 GT al Paris Motor Show con la gamma elettrica e ibrida

Lynk & Co presenta la 07 GT in anteprima europea al Paris Motor Show insieme ai modelli plug-in e full electric. Innovazione e design sportivo al centro.

Lynk & Co fa il suo ingresso ufficiale al Paris Motor Show presentando per la prima volta in Europa la 07 GT, la nuova sport touring che anticipa la futura direzione del brand.

Svelata lo scorso giugno in Cina, la 07 GT unisce una distintiva silhouette sportiva alle più recenti innovazioni tecnologiche della casa. Al salone di Parigi sarà esposta la versione destinata al mercato cinese, permettendo al pubblico europeo di osservare da vicino le soluzioni stilistiche e funzionali del nuovo modello, mentre una futura versione dedicata all'Europa porterà tecnologie e specifiche mirate per rispondere alle normative UE e alle esigenze dei clienti locali.

La 07 GT sarà il centro dell'attenzione della prima partecipazione di Lynk & Co al celebre salone parigino, affiancata dalla gamma elettrificata già presente in Europa: la Lynk & Co 08 e 01, entrambe ibride plug-in, e la Lynk & Co 02, 100% elettrica.

Durante la manifestazione, i visitatori potranno scoprire la gamma della casa automobilistica direttamente allo stand, dialogare con i rappresentanti Lynk & Co e approfondire sia le caratteristiche dei singoli modelli sia l'esperienza di acquisto proposta dal marchio.

L'intera gamma Lynk & Co sarà esposta per tutta la durata del Paris Motor Show. La Lynk & Co 07 GT farà il suo debutto europeo durante la conferenza stampa del brand il 12 ottobre 2026, per poi rimanere esposta insieme agli altri modelli per il resto della manifestazione.

L'esposizione al Paris Motor Show si conferma quindi una tappa fondamentale per Lynk & Co, che si presenta ufficialmente sulla scena europea puntando su sostenibilità, innovazione e visione futura della mobilità.