Vespa Primavera: l'iconica forma ottiene la tutela del marchio 3D dall'Unione Europea

L'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha concesso la registrazione del marchio tridimensionale per la forma della Vespa Primavera, rafforzando la protezione dell'inconfondibile silhouette in tutti i 27 Paesi dell'Unione. Il riconoscimento europeo si aggiunge a quelli già ottenuti nel 2024 in Italia e nel 2025 nel Regno Unito.

L'EUIPO ha accolto la domanda sia per veicoli a due ruote sia per modellini, riconoscendo il carattere distintivo acquisito nel tempo dal design Vespa Primavera. Nel documento, l'Ufficio sottolinea come "Vespa sia un modello di scooter presente sul mercato dal 1946, la cui reputazione, notorietà e consapevolezza presso il pubblico di riferimento si estendono ben oltre i confini dell'Unione Europea".

Un elemento centrale della decisione riguarda l'evoluzione stilistica del prodotto. L'EUIPO ha chiarito che "le variazioni non inficiano la tutela poiché il modello oggetto della domanda può essere considerato un'evoluzione di quelli precedenti, conservandone le caratteristiche distintive".

La decisione conferma la forza e l'iconicità del design Vespa anche grazie alla continuità stilistica. "Vespa è presente sul mercato non solo nell'Unione Europea, ma in tutto il mondo, da oltre 70 anni. Questo utilizzo protratto nel tempo ne ha fatto un'icona nel settore motociclistico, tanto che i consumatori di riferimento lo percepiscono immediatamente come indicativo di una specifica origine aziendale. Sebbene il design abbia subìto alcune variazioni nel corso degli anni, tali modifiche non ne hanno alterato le caratteristiche essenziali né il nucleo distintivo."

Con questa decisione, la Vespa Primavera ottiene la protezione più ampia possibile in Europa contro i tentativi di imitazione e contraffazione, consolidando la posizione del Gruppo Piaggio sul mercato internazionale e garantendo la difesa della sua storica forma e identità.