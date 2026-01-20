Alpine supera le 10.000 immatricolazioni e registra una crescita record nel 2025

Alpine continua la sua ascesa nel panorama automobilistico europeo, con un 2025 da incorniciare. Il marchio sportivo francese ha infatti raggiunto risultati eccezionali, superando per la prima volta nella sua storia la soglia delle 10.000 immatricolazioni annue, un traguardo che segna una tappa fondamentale nel percorso di rilancio e consolidamento del brand nel segmento alto di gamma.

Nel 2025 Alpine ha venduto 10.970 veicoli in tutto il mondo, con una crescita del 139,2% rispetto al 2024. Un incremento che conferma la vitalità della casa, capace di attrarre un pubblico sempre più ampio con un’offerta sportiva e tecnologicamente avanzata.

Nel mercato europeo la progressione è stata ancora più marcata, con un aumento complessivo del +145,3% rispetto all’anno precedente. Tutti i principali mercati hanno contribuito alla performance positiva: Francia +89,5%, Regno Unito +369,5% e Germania +133,5%. Numeri che raccontano non solo una forte domanda, ma anche una crescente fiducia verso il marchio e i suoi modelli di nuova generazione.

La storica Alpine A110 conferma la sua posizione di punta nel settore, mantenendo la **leadership europea nel segmento delle coupé sportive a due posti, con una quota di mercato del 44%. Questo modello, icona della sportività compatta, continua a incarnare i valori di leggerezza, precisione e piacere di guida che da sempre definiscono la filosofia Alpine.

Parallelamente, l’introduzione della Alpine A290 ha dato una spinta decisiva alle vendite globali del marchio, registrando 8.198 immatricolazioni. La piccola sportiva elettrica ha saputo coniugare prestazioni e sostenibilità, intercettando una clientela più giovane e attenta alle nuove tecnologie.

Ma il 2025 rappresenta solo l’inizio di una nuova fase di crescita. La recente Alpine A390, la prima sport fastback a cinque posti della casa francese, è già in consegna sui principali mercati europei. Questo modello consentirà ad Alpine di raggiungere nuovi clienti e consolidare la crescita nel 2026, ampliando così il perimetro d’azione del marchio e rafforzando la sua presenza nel segmento premium.

Alpine dimostra così di essere pronta ad affrontare le sfide del futuro con una gamma rinnovata, una strategia ambiziosa e risultati che ne confermano il successo crescente.

L’obiettivo per il prossimo anno sarà mantenere questa traiettoria positiva, consolidando la sua posizione tra i protagonisti dell’automotive sportivo europeo e mondiale.