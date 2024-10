Amazfit: Bea González nuovo Brand Ambassador

Zepp Health, azienda leader proprietaria del marchio Amazfit, ha annunciato oggi con grande entusiasmo la nuova collaborazione con Beatriz González Fernandez, celebre campionessa spagnola del padel. L’accordo, che proseguirà fino alla fine del 2026, è destinato a portare vantaggi significativi per entrambe le parti.

Amazfit è rinomata per le sue tecnologie indossabili all’avanguardia, studiate appositamente per soddisfare le esigenze degli atleti professionisti. Queste soluzioni tecnologiche offrono un supporto essenziale durante l’allenamento, le competizioni e il processo di recupero. Da oggi, anche Bea González potrà sfruttare appieno queste innovazioni, beneficiando di un’ampia gamma di strumenti per migliorare le sue prestazioni.

“Le partite di padel possono durare un’ora, due o persino tre, ma il mio impegno non finisce mai al suono dell’ultimo punto. Anche lontano dai riflettori, proseguo con allenamenti mirati su tecnica, forza, funzionalità e resistenza. E il recupero è altrettanto cruciale, iniziando non appena lascio il campo o la palestra”, spiega Bea González. “Grazie ai dati dettagliati registrati dai miei dispositivi Amazfit durante e dopo l’allenamento, posso comprendere meglio le mie prestazioni. Io e i miei allenatori possiamo valutare i carichi di lavoro e scegliere le attività più adatte per migliorare il mio livello sportivo.”

Bea si affida quotidianamente agli smartwatch Amazfit Balance e Amazfit Active, che monitorano una vasta gamma di parametri legati alla salute e al recupero, oltre a seguire numerose discipline sportive, incluso ovviamente il padel.

L’arrivo di Bea González segna un ulteriore passo nella crescita del Team Amazfit, che continua ad arricchirsi di atleti professionisti che utilizzano quotidianamente gli smartwatch Amazfit. Recentemente si sono uniti al team anche i campioni americani di Hyrox, Meg Jacoby e Hunter McIntyre, insieme a Yemaneberhan “Yeman” Crippa, maratoneta italiano di origini etiopi, vincitore della medaglia d’oro ai Campionati Europei di Mezza Maratona (Roma, giugno 2024). Anche Hendrik Pfeiffer, uno dei migliori maratoneti tedeschi, si allena con Amazfit. Dal 2023 ha corso sei maratone, tra cui una prestazione da record a Houston, dove ha registrato il suo miglior tempo personale di 2:07:14. La scorsa domenica ha completato la Maratona di Berlino in 2:08:20.