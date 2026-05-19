VivaTech trasforma gli Champs-Élysées: la tecnologia conquista Parigi

Gli Champs-Élysées si preparano a vivere una giornata senza precedenti, diventando il cuore pulsante dell'innovazione europea. Domenica 14 giugno 2026, la celebre avenue parigina ospiterà un percorso immersivo, gratuito e aperto a tutti, dove le tecnologie del futuro prenderanno vita davanti agli occhi di oltre 150.000 visitatori attesi. L'iniziativa anticipa il decimo anniversario di VivaTech, il più grande evento continentale dedicato a startup e tecnologia, che si svolgerà pochi giorni dopo a Paris Expo Porte de Versailles.

Per un'intera domenica pomeriggio, otto gigantesche lettere - VIVATECH - diventeranno altrettante tappe tematiche tra i ciottoli degli Champs-Élysées. Ciascuna di esse ospiterà dimostrazioni esclusive, installazioni interattive e innovazioni che spaziano dalla mobilità urbana allo spazio, dalla salute al benessere, dall'intelligenza artificiale alla formazione, dalla cultura allo sport, fino a un'agorà dedicata al dialogo sul futuro. In tutto saranno oltre 35 le dimostrazioni gratuite accessibili ai partecipanti, con un'offerta pensata per adulti, bambini, appassionati e semplici curiosi.

I visitatori potranno scoprire una capsula stratosferica per osservare la Terra dall'alta atmosfera, veicoli solari con ricarica integrata, droni di nuova generazione progettati per il trasporto a zero emissioni, robot umanoidi e compagni in grado di interagire con il pubblico, nonché esoscheletri che potenziano le capacità fisiche. L'evento metterà in risalto soluzioni concrete come tecnologie che producono acqua potabile dall'aria e sistemi che immaginano le città e il cibo del domani, in collaborazione con Vusion, mescolando oggetti connessi, sostenibilità ed esperienze sensoriali uniche.

Anche l'intelligenza artificiale sarà protagonista, grazie a esperienze immersive e creative realizzate con Google, che permetteranno ai partecipanti di affrontare l'AI in modo responsabile e stimolante. Startup, partner tecnologici e grandi imprese si confronteranno in uno scenario inedito, ricreando sui ciottoli più iconici della capitale francese l'atmosfera vibrante delle grandi esposizioni universali di un tempo.

Questa storica partnership tra VivaTech e il Comité Champs-Élysées richiama la tradizione di Parigi quale vetrina delle grandi innovazioni mondiali. Fin dal 1855, quando la prima esposizione universale portò sulle avenue della città le scoperte industriali più spettacolari, gli Champs-Élysées si sono distinti come palcoscenico privilegiato del progresso e della modernità. Nel 2026, la stessa promessa viene rinnovata con un evento aperto a tutti, per rendere tangibile e comprensibile l'innovazione in ogni sua forma.

Fin dalla nascita di VivaTech, ho voluto che il grande pubblico potesse scoprire le innovazioni e che queste non fossero riservate a un'élite. In occasione di questo decimo anniversario, e con il supporto del Comité des Champs-Élysées e della Città di Parigi, offriamo un'immersione nell'era del futuro, dei robot e dell'intelligenza artificiale, alla portata di tutti. Questo è il nostro modo di celebrare un decennio di innovazione rendendola più accessibile, più viva e più umana che mai, afferma Maurice Lévy, co-chairman di VivaTech.

Il 14 giugno 2026, gli Champs-Élysées ospiteranno la più grande dimostrazione tecnologica all'aperto del mondo. Questo evento popolare e spettacolare sarà accessibile a tutti: parigini e residenti dell'Île-de-France, passanti e robot. Startup e grandi aziende si confronteranno tra schermi, capacità di memoria e algoritmi, mettendosi alla prova sui ciottoli più iconici (e ormai anche digitali!) della capitale. Mostrando il meglio dell'innovazione, dell'invenzione e dell'immaginazione globale, gli Champs-Élysées torneranno a una tradizione nata con le grandi esposizioni universali: essere pionieri, essere i primi - i primi a muoversi, i primi a sperimentare, i primi a celebrare. Il Comité Champs-Élysées ne è certo: questo evento segnerà una svolta nel modo in cui l'innovazione viene vissuta e condivisa, sottolinea Marc-Antoine Jamet, presidente del Comité Champs-Élysées.

Il matrimonio tra leggenda e tecnologia scrive così una nuova pagina: Parigi, e tutta l'Europa, invitano chiunque a vivere il futuro in prima persona, camminando tra le innovazioni che cambieranno il mondo.