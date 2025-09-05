Amazfit T-Rex 3 Pro: lo smartwatch per trail runner e sportivi estremi

Amazfit, marchio globale nel settore degli smartwatch sportivi, ha presentato ufficialmente il nuovo Amazfit T-Rex 3 Pro, un dispositivo progettato per chi vive lo sport all’aperto e in condizioni estreme. Pensato soprattutto per trail runner e appassionati di endurance, questo smartwatch introduce oltre una dozzina di nuove funzionalità, tra cui mappe offline interattive, una torcia LED integrata, altoparlante e microfono per le chiamate Bluetooth e un resistente vetro zaffiro a protezione del display. A rafforzarne la struttura troviamo la lega di titanio di grado 5, più leggera e durevole dell’acciaio inossidabile.

La precisione delle misurazioni e l’affidabilità della batteria del nuovo T-Rex 3 Pro sono state messe alla prova da alcuni dei migliori trail runner al mondo, tra cui Rod Farvard, Rosa Lara Feliu e Ruth Croft, che la scorsa settimana ha conquistato la vittoria alla celebre gara UTMB da 172 km con al polso lo smartwatch Amazfit.

Il nuovo smartwatch è progettato per accompagnare gli atleti in ogni condizione: resiste a temperature comprese tra -30 °C e +70 °C, dispone di un vetro zaffiro antigraffio, di una lunetta e pulsanti in titanio e di una luce LED bicolore con segnale SOS per garantire visibilità anche di notte.

Il display AMOLED da 1,5 pollici (48 mm) o 1,32 pollici (44 mm) raggiunge una luminosità massima di 3000 nit, rendendo la visibilità eccellente anche sotto il sole diretto. Oltre alla qualità visiva, lo smartwatch offre funzioni smart grazie all’altoparlante e microfono integrati, che consentono chiamate via Bluetooth, comandi vocali con Zepp Flow™ e avvisi audio durante l’allenamento.

Una delle novità più importanti del T-Rex 3 Pro è l’introduzione di mappe offline urbane, topografiche e delle piste da sci, ora più dettagliate e intuitive. Gli utenti possono cercare luoghi, generare percorsi personalizzati e creare itinerari automaticamente, impostando semplicemente direzione e distanza desiderata per corsa o ciclismo.

Grazie all’antenna con polarizzazione circolare e al supporto dual-band, il nuovo smartwatch riduce al minimo le interferenze di vento, alberi e palazzi, migliorando la precisione del monitoraggio dell’andatura e della distanza. Inoltre, il dispositivo supporta sei sistemi satellitari, tra cui GPS e Galileo, garantendo un tracciamento ottimale in ogni contesto.

Il T-Rex 3 Pro include più di 180 sport, dal trail running al nuoto, fino all’allenamento della forza. In collaborazione con HYROX, lo sport in più rapida crescita a livello mondiale, lo smartwatch integra modalità specifiche come HYROX Training, HYROX PFT e HYROX Race. Tutti i dati vengono sincronizzati con l’app Zepp e con piattaforme come Strava.

Per aiutare gli atleti a ottimizzare le performance, Amazfit ha introdotto un sistema completo di monitoraggio post-allenamento che include VO2 max, carico di allenamento, tempo di recupero, variabilità della frequenza cardiaca e qualità del sonno. Inoltre, il nuovo BioCharge Energy Score fornisce un aggiornamento costante sul livello di affaticamento.

Uno dei punti di forza del nuovo T-Rex 3 Pro è la durata della batteria: fino a 25 giorni con uso standard nella versione da 48 mm e 17 giorni per la versione da 44 mm. In modalità intensiva, la durata arriva rispettivamente a 10 e 8 giorni. Anche con GPS e schermo sempre attivo, le prestazioni restano notevoli: fino a 20 ore di attività continua nella versione da 48 mm e 13 ore nella 44 mm.

Il nuovo smartwatch è integrato nell’ecosistema Amazfit, ampliato dalle mini-app disponibili su Zepp, come la nuova Podcast, che consente di ascoltare contenuti offline senza connessione Internet. Inoltre, è compatibile con altri dispositivi Amazfit come Helio Strap e Helio Ring, oltre a sensori di terze parti come fasce cardio e misuratori di potenza.