Amedeo Minghi celebra 60 anni di carriera con la raccolta Anniversari Collection

Amedeo Minghi celebra i suoi 60 anni di carriera con una raccolta speciale: Anniversari Collection, disponibile dal 2 ottobre 2026. L'artista, tra i più importanti autori e interpreti italiani, regala al suo pubblico un viaggio tra le canzoni che hanno segnato generazioni e fatto la storia della musica italiana.



La raccolta, prodotta da Nar International, ripercorre tutte le fasi della vita musicale di Minghi. Il cofanetto triplo CD include non solo i brani più iconici degli anni Ottanta e Novanta ma anche le produzioni più recenti, con brani tratti dall'ultimo disco "Anima sbiadita" del 2024. Tra le tracce non mancano veri classici come "L'immenso", "1950", "Vattene amore", "Cantare è d'amore", "I ricordi del cuore", "La vita mia", "Vivi e vedrai" e "Due soli in cielo". Il repertorio è arricchito dalla presenza di esclusive versioni live che testimoniano la potenza interpretativa ed emotiva delle sue esibizioni dal vivo.



L'uscita di Anniversari Collection si inserisce in un ampio calendario di celebrazioni: nel 2026 ricorrono non solo i 60 anni di carriera dell'artista, ma anche i 50 anni di "L'immenso" e i 30 anni di "Cantare è d'amore". Per l'occasione, Minghi intraprenderà il tour teatrale "Anniversari", prodotto da DM Produzioni, che lo porterà sui migliori palcoscenici d'Italia per incontrare i fan e condividere dal vivo le canzoni che hanno segnato sei decenni di storia musicale.



Un viaggio emozionante per chi ha amato la voce di Minghi fin dagli inizi e per chi scopre oggi la sua sensibilità artistica, accompagnato da una tracklist di capolavori, tra cui "La vita mia", "Un uomo venuto da lontano", "Vattene amore" (in duetto con Mietta), "Gerusalemme", "Anima sbiadita", "1950", "L'immenso" e molte altre. Anniversari Collection promette di essere un imperdibile tributo a una carriera straordinaria, capace di attraversare generazioni e restare nel cuore del grande pubblico.