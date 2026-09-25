TIM Battiti Live 2000 Hits: le hit iconiche del millennio in prima serata su Canale 5

Sabato 26 settembre, l'appuntamento in prima serata su Canale 5 è con TIM Battiti Live 2000 Hits, un evento speciale dedicato alle canzoni che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio. Ilary Blasi sarà alla conduzione, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, in una lunga notte di musica e ricordi.

L'evento offre una playlist ricchissima che attraversa le principali hit dagli anni 2000 ai giorni nostri, proponendo i brani che hanno fatto da colonna sonora alle estati e ai momenti più memorabili del pubblico italiano. Da Tre parole di Valeria Rossi a Dragostea Din Tei di Haiducii, da La canzone del Capitano di Francesco Facchinetti a Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto, fino a Calma e sangue freddo di Luca Dirisio, Dedicato a te de Le Vibrazioni, Maria Salvador di J-Ax, El mismo sol e Sofia di Alvaro Soler: una lunga playlist che ripercorre la musica del nuovo millennio attraverso alcuni dei suoi brani più iconici.

Sul palco saliranno alcuni dei protagonisti della musica italiana degli ultimi venticinque anni: Marco Mengoni, Fedez, Annalisa, Achille Lauro, Elodie, Negramaro, Emma, Geolier, Alessandra Amoroso, Irama, Angelina Mango, Rocco Hunt, Articolo 31, Baby K, Giusy Ferreri, Fabio Rovazzi, Alex Britti, Anna Tatangelo, Benji & Fede, Gemelli Diversi, Dolcenera, Marco Carta e Sugarfree. Artisti amati che torneranno per far rivivere i loro più grandi successi proprio davanti al pubblico televisivo.

TIM Battiti Live 2000 Hits promette una notte all'insegna della musica, della condivisione e dell'energia, per celebrare un quarto di secolo di brani indimenticabili insieme ai loro protagonisti più amati dal pubblico italiano.