Alpine presenta una scultura che anticipa il design della futura A110

Alpine svela una scultura visionaria che anticipa il design della nuova A110, fondendo arte e tecnologia. Anteprima assoluta al Salone di Parigi dal 12 ottobre.

Alpine si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con la terza generazione della A110, l’iconica sportiva francese che da sempre rappresenta i valori di leggerezza, prestazioni e piacere di guida. In attesa del debutto ufficiale, il marchio ha scelto un approccio originale per anticiparne il design, presentando una scultura che offre un primo sguardo sulle forme della futura coupé.

L’opera sarà tra le protagoniste dello stand Alpine al Salone Internazionale dell’Auto di Parigi, in programma dal 12 ottobre 2026, e rappresenta un esercizio di stile che mette in dialogo arte e tecnologia.

La scultura, caratterizzata da un velo blu che avvolge un volume nascosto, permette di intuire le proporzioni e gli elementi stilistici della futura Alpine A110. Non si tratta di un semplice esercizio estetico, ma di uno strumento utilizzato dai designer per esplorare volumi, superfici e linee, lasciando emergere l'essenza del progetto senza svelarne completamente le forme.

Il drappeggio suggerisce leggerezza e fluidità aerodinamica, due caratteristiche fondamentali per una sportiva che dovrà mantenere un legame con la tradizione del marchio, reinterpretandola in chiave contemporanea.

L'ispirazione arriva anche dal Concorde, simbolo dell'eccellenza tecnologica francese. In particolare, i designer Alpine hanno voluto evocare l'istante in cui il velivolo supera il muro del suono, trasformando la tensione e l'energia di quel momento in un'espressione artistica.

Nonostante il linguaggio stilistico moderno, la futura Alpine A110 conserverà gli elementi che hanno reso riconoscibile il modello originale e l'attuale generazione.

La scultura anticipa una parte anteriore a V, accompagnata dalla caratteristica doppia firma luminosa e da superfici laterali che richiamano il movimento. Le forme saranno caratterizzate dal contrasto tra linee tese e volumi morbidi, con un'impostazione che punta a coniugare dinamismo ed eleganza.

La silhouette si sviluppa a partire da un muso affilato, ispirato alla forma di uno squalo, per arrivare a una parte posteriore ribassata. L'abitacolo, con la sua forma a goccia d'acqua, si inserisce tra quattro passaruota muscolosi e pronunciati, contribuendo a definire proporzioni compatte e sportive.

Il risultato, almeno nella visione artistica proposta dal marchio, è una vettura capace di esprimere un'identità riconoscibile, pur introducendo un linguaggio stilistico inedito.

La terza generazione dell'Alpine A110 sarà sviluppata sulla nuova APP (Alpine Performance Platform), piattaforma presentata nella primavera del 2026 nell'ambito del piano strategico FutuREady del Gruppo Renault.

L'architettura era già stata protagonista al Goodwood Festival of Speed dello scorso luglio, quando Alpine aveva portato in pubblico un prototipo di sviluppo denominato A110 FUTURE. Il modello utilizzava una carrozzeria derivata dall'attuale A110, opportunamente allungata per adattarsi alle dimensioni della nuova piattaforma.