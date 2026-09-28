Chiara Gamberale racconta la sua infanzia e il nuovo romanzo 'Liberi Tutti' su Sky TG24

Chiara Gamberale è la protagonista della nuova puntata di Stories su Sky TG24, dove si racconta in un'intervista profonda, intitolata "Io Bambina". Al centro del suo racconto c'è il nuovo romanzo "Liberi Tutti" (Feltrinelli), uscito il 22 settembre e già considerato tra le sue prove più intense e inedite.



Per la prima volta, Gamberale si cimenta con il genere del thriller sentimentale, ambientando la narrazione in una prima elementare dove succede qualcosa di enorme: cinque famiglie, cinque coppie e i loro bambini finiscono sotto indagine. Tutto viene raccontato dalla voce della maestra, che fa luce sulle vite dei protagonisti. "È successo qualcosa di enorme in una prima elementare e sono indagate cinque famiglie: per la prima volta ho scritto un thriller sentimentale", dichiara la scrittrice.



Il fuoriscuola, nato durante la pandemia come risposta al bisogno di proteggere la figlia e gli altri bambini, rappresenta per Gamberale un luogo carico di significato romanzesco. "Ho cominciato a capire il potenziale romanzesco del fuoriscuola: è un luogo dove siamo così nudi, dove ti scappa qualcosa. Un bambino, se glielo spieghi in bambinese, capisce tutto: l'ambiguità lo ammazza".



Il viaggio nel passato prosegue nella casa dell'infanzia, tra Roma, Molise e Veneto. Gamberale si racconta come una bambina complessa e molto emotiva, con un rapporto difficile con la scuola e le regole. La madre, donna semplice, si trova a crescere una figlia carica di mondi interiori. "Ero una bambina complessa. Non volevo andare a scuola dalle suore. Piangevo sempre e sono arrivata a dire a mia madre: 'Se mi mandi ancora non potrai più toccarmi'. Alla fine mi ascoltò".



La scrittura appare presto come rifugio e cura. L'autrice considera i suoi lettori una proiezione degli amici immaginari dell'infanzia. "Se non avessi trasformato questa passione in una professione non so nemmeno se oggi sarei qui: i miei lettori sono gli amici immaginari con cui giocavo da bambina".



Anche la maternità ha avuto un forte impatto su di lei, segnando una battuta d'arresto nella creatività. Soltanto con "Liberi Tutti" Gamberale racconta di essersi ritrovata pienamente nella scrittura. "È andata in crisi anche la mia creatività quando è nata mia figlia Vita: questo è il primo romanzo in cui sento di esserci di nuovo, di essermi ripresa".



La paura più grande resta quella di non poter accompagnare la figlia all'autonomia. "La mia paura più grande è che succeda qualcosa a me prima che mia figlia sia in grado di essere autonoma". Il racconto si intreccia con episodi familiari, ricordi intensi e una vena di autoironia. Gamberale rivela una natura scaramantica e il legame con un portafortuna raccolto in Tibet, simbolo di un percorso personale.



L'intervista, condotta da Omar Schillaci, va in onda lunedì 28 settembre alle 21:00 su Sky TG24 e sabato 3 ottobre alle 12:30 su Sky Arte, oltre che in modalità on-demand. L'appuntamento offre un ritratto autentico e toccante di una delle più amate scrittrici italiane contemporanee.