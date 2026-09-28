Stefano Nazzi raddoppia le date di INDAGINI LIVE 2027 a Milano, Torino e Bologna

Stefano Nazzi conquista ancora una volta il pubblico e, a cinque mesi dalla partenza, aggiunge nuove date al suo tour INDAGINI LIVE 2027 - STORIE INTRECCIATE nelle principali città italiane.

Il giornalista, scrittore e conduttore, che in tre anni ha portato sulle scene più di 130.000 spettatori e realizzato oltre 80 repliche, annuncia il raddoppio degli appuntamenti a Milano, Torino e Bologna. I fan potranno assistere al nuovo spettacolo inedito nelle seguenti date: 23 febbraio 2027 al TAM Teatro Arcimboldi Milano, 28 febbraio 2027 al Teatro Colosseo di Torino e 30 marzo 2027 all'EuropAuditorium di Bologna. I biglietti per queste nuove serate saranno disponibili dalle ore 12.00 di domani, martedì 29 settembre, su Ticketone.

INDAGINI LIVE, progetto nato come costola del celebre podcast, ha visto crescere stagione dopo stagione la partecipazione del pubblico grazie al peculiare stile narrativo di Nazzi, rigoroso e fondato su documenti, testimonianze e atti giudiziari. Sul palco vengono raccontate storie di cronaca che hanno segnato l'immaginario collettivo, come il caso del Circeo, il Mostro di Firenze e il sequestro di Cristina Mazzotti.

Le prime tappe ufficiali del tour 2027 confermano il successo della formula: doppio appuntamento a Milano (22 e 23 febbraio), Torino (27 e 28 febbraio), Bologna (30 e 31 marzo), e poi Bari, Legnano, Lugano, Roma, Brescia, Padova, Firenze e Genova.

Accanto a Nazzi, anche per la nuova edizione, lavorano Marco Iacomelli (regia), Massimiliano Perticari (regia associata) e Stefano Tumiati (musiche). Il racconto sarà arricchito dall'ormai iconica intro del podcast che precede l'ingresso in scena di Stefano Nazzi, confermando la sinergia tra indagine e spettacolo dal vivo.

Nazzi, noto cronista e autore tra i più ascoltati per i podcast INDAGINI e ALTRE INDAGINI, ha scelto i palcoscenici teatrali per approfondire la cronaca attraverso un linguaggio diretto, basato su oggettività e ricerca accurata. Nel suo curriculum anche il recente debutto televisivo in prima serata su Rai3 con Il caso e la partecipazione al programma Nazzi racconta su Sky, dove analizza le dinamiche di gruppo nei casi più eclatanti della cronaca italiana.

Per l'editoria, Nazzi ha pubblicato per Mondadori i libri Il volto del male, Canti di Guerra, Predatori. I serial killer che hanno segnato l'America e il nuovo Profeti del buio. Le sue riflessioni si possono seguire anche nella newsletter settimanale Impronte su Substack.

Il legame con il pubblico si rinnova grazie a un approccio trasparente e narrativo, che fa delle indagini di Stefano Nazzi un appuntamento imperdibile per chi cerca uno sguardo autentico sui grandi (e piccoli) casi irrisolti italiani.