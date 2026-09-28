Opel presenta il futuro con la concept STX e la nuova gamma GSE al Salone di Parigi 2026

Opel svela al Salone di Parigi il concept STX e l'intera gamma GSE, tra innovazione elettrica, design evoluto e prestazioni sportive.

Opel offre uno sguardo rivoluzionario sul futuro della mobilità presentando alla kermesse francese la concept car Opel STX e una gamma GSE ad alte prestazioni totalmente elettrificata.

La protagonista assoluta è la Opel Sports Tourer eXperimental Concept (STX), che segna un'evoluzione audace nel design delle station wagon: autonomia elettrica, tecnologie intelligenti e il caratteristico stile tedesco si fondono in una vettura pensata per emozionare guidatori e passeggeri. La STX introduce soluzioni come l'aerodinamica attiva e un Vizor di nuova generazione che enfatizzano tanto l'efficienza quanto la presenza scenica su strada, prefigurando il linguaggio stilistico dei prossimi modelli Opel.

Accanto al prototipo, la Casa del Blitz porta sotto i riflettori l'intera famiglia GSE (Grand Sport Electric), sinonimo di dinamicità e piacere di guida connessi alla competenza ingegneristica tedesca. L'Opel GSE 27FE fa il suo debutto mondiale nella versione da corsa Formula E di quarta generazione: oltre 800 CV, trazione integrale permanente e una livrea che parla la lingua dell'innovazione, pronta a scendere in pista per il campionato mondiale.

La Opel Corsa GSE si fa notare come sportiva per tutti i giorni: con 207 kW (281 CV), 345 Nm e accelerazione 0-100 km/h in appena 5,5 secondi, stabilisce un nuovo standard tra le elettriche di produzione Opel, offrendo anche un sound sportivo attivo pensato per coinvolgere tutti i sensi.

La gamma si amplia con la Opel Astra GSE Line che introduce il design distintivo GSE su varie alimentazioni, andando incontro alle più recenti esigenze dei clienti grazie alla libertà di scelta tra motori a combustione, ibridi e full electric. I clienti potranno vivere il design GSE mantenendo la libera scelta delle motorizzazioni, evidenziando l'adattabilità dell'offerta nella mobilità di domani.

I SUV elettrici rappresentano un altro pilastro della proposta Opel a Parigi: la Mokka GSE trasporta su strada le emozioni del motorsport rally, Grandland Electric AWD alza l'asticella con una potenza di 239 kW (325 CV) e trazione integrale, mentre Frontera Electric Extended Range unisce comfort, innovazione e autonomia fino a 400 km WLTP, rendendo la mobilità sostenibile accessibile anche alle famiglie più numerose.

La presenza Opel al salone parigino è completata da una conferenza stampa internazionale con i vertici aziendali, pronti a mostrare come audacia stilistica, passione sportiva e ingegneria avanzata siano oggi i valori fondanti di una gamma completamente rinnovata.

Ulteriori dettagli sulla presenza di Opel al 'Mondial de l'Auto 2026' di Parigi seguiranno a breve.