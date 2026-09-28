Matteo Trullu rappresenterà l'Italia al Junior Eurovision Song Contest 2026

Matteo Trullu, 14 anni da Cagliari, sarà il rappresentante dell'Italia al Junior Eurovision 2026 con il brano Che cos'è l'amore. Diretta su Rai Gulp e RaiPlay.

La ventiquattresima edizione del Junior Eurovision Song Contest vedrà l'Italia portare sul palco un giovane talento d'eccezione: Matteo Trullu, 14enne di Cagliari, già vincitore della quarta edizione di The Voice Kids. Matteo si esibirà in diretta da Malta sabato 24 ottobre 2026 con il brano Che cos'è l'amore?, disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme di streaming e con videoclip ufficiale pubblicato sul canale YouTube del JESC.

Che cos'è l'amore?, scritto da Gregorio Castellani, Fabio Zanolini e Luca Faccini, edito da The Saifam Group e pubblicato da Universal Music Italia, esplora le domande, le emozioni e le piccole scoperte che accompagnano il percorso di crescita. Attraverso immagini semplici e quotidiane, la canzone cerca di dare un significato all'amore senza trovare una risposta definitiva, perché forse è proprio qualcosa che impariamo a riconoscere poco alla volta, vivendo.

L'esibizione di Matteo Trullu sarà arricchita dalla direzione creativa di Alex Uhlmann (myLand music), cantante, musicista e autore di caratura internazionale, già noto come direttore artistico di importanti eventi nazionali e internazionali nel panorama pop e rock.

United by Music è lo slogan che dal 2025 accomunerà sia il Junior Eurovision che l'Eurovision Song Contest, a sottolineare il potere universale della musica nel creare legami tra persone di tutto il mondo. L'edizione 2026 della competizione si terrà presso il Malta Fairs and Conventions Centre di Ta'Qali, con la partecipazione di 16 Paesi: oltre all'Italia, Albania, Armenia, Cipro, Francia, Georgia, Irlanda, Macedonia del Nord, Malta, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, San Marino, Spagna e Ucraina.

La produzione televisiva italiana è affidata a Rai Kids, che trasmetterà l'evento in diretta su Rai Gulp e RaiPlay il 24 ottobre dalle 20:45, offrendo anche contenuti esclusivi e originali per il pubblico italiano. Particolare attenzione sarà dedicata all'accessibilità: la trasmissione sarà accompagnata da sottotitoli e audiodescrizione per garantire la piena fruibilità a tutti gli spettatori, grazie al lavoro di Rai Pubblica Utilità.

La partecipazione italiana al Junior Eurovision Song Contest è frutto della sinergia tra Rai Kids, la Direzione Relazioni Internazionali e Affari Europei della Rai, la European Broadcasting Union (EBU), l'emittente maltese PBS e le altre delegazioni internazionali.

Cresce dunque l'attesa per una delle serate musicali più importanti dedicate ai giovanissimi, dove la musica sarà ancora una volta protagonista assoluta nel celebrare il talento e la creatività delle nuove generazioni.