U2 celebrano 50 anni con uno storico concerto nella scuola dove nacquero

Gli U2 hanno celebrato il loro cinquantesimo anniversario con un emozionante ritorno al Mount Temple Comprehensive di Dublino, la scuola dove tutto ebbe inizio nel 1976. Il 25 settembre 2026, davanti a mille studenti e membri del personale, la band irlandese ha suonato esattamente nello stesso cortile dove aveva mosso i primi passi oltre cinquant'anni fa.



L'evento ha rappresentato una vera e propria festa per la musica, tra ricordi e nuovi inizi. In scaletta non sono mancati i brani simbolo della carriera, come il primissimo singolo Out of Control, e grandi successi quali I Will Follow, Vertigo e Beautiful Day.



Nell'occasione, gli U2 hanno annunciato ufficialmente il loro nuovo album Carnaval de Luz, presentando in anteprima alcuni brani che andranno a comporlo. Particolarmente toccante il momento in cui la band ha eseguito One, affiancata da 32 musicisti d'archi provenienti da Music Generation - uno per ogni contea dell'isola d'Irlanda.



La magia della musica ha ricreato l'atmosfera degli esordi, ma con l'energia e la maturità artistica di mezzo secolo di storia. Un grande abbraccio collettivo che ha coinvolto studenti, personale scolastico e i fan di sempre.



A chiudere la serata, dopo il bis With Or Without You, gli U2 hanno regalato ai presenti uno spettacolo unico, e a tutti gli appassionati la promessa di nuove emozioni con il prossimo lavoro discografico. Immagini e video dell'esibizione restano disponibili, mentre nuovi filmati saranno pubblicati nelle prossime ore, per condividere con il mondo intero un anniversario destinato a rimanere nella storia della musica.