Francesco d'Assisi e i suoi ribelli: su RaiPlay un viaggio tra spiritualità e contemporaneità

Un nuovo programma su RaiPlay racconta l'attualità di San Francesco d'Assisi. La sua ribellione positiva e quella di figure come Chiara e Carlo Acutis.

Una delle figure più rivoluzionarie e attuali della storia italiana torna protagonista su RaiPlay con il programma Francesco d'Assisi e i suoi ribelli, in occasione degli ottocento anni dalla morte del Santo di Assisi. La serie, disponibile dal 2 ottobre, si propone come un viaggio attraverso luoghi iconici come Assisi, Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, raccontando non solo la vita di Francesco ma anche quella di coloro che ne hanno raccolto l'eredità spirituale.

Il format pone al centro la ribellione positiva: quella scelta coraggiosa capace di andare controcorrente per seguire una vocazione profonda, personale e spesso in contrasto con le aspettative del proprio tempo. La storia parte da un giovane Francesco, ricco e destinato ad una vita di privilegi, che decide di rompere con le convenzioni per perseguire una strada radicalmente diversa e autentica.

Don Walter Insero, che conduce il programma, incontra religiosi, laici, pellegrini e tanti giovani, raccogliendo testimonianze e riflessioni sul significato di questa ribellione a distanza di otto secoli. Il programma allarga lo sguardo ad altre figure come Santa Chiara, Padre Pio e Carlo Acutis: storie lontane nel tempo eppure unite dal desiderio di autenticità, spiritualità e libertà interiore.

Grande spazio viene dato alla musica, scelta per dialogare con il pubblico più giovane. I brani più amati diventano colonna sonora e controcanto narrativo, mettendo in relazione la dimensione spirituale con una sensibilità contemporanea.

Tra le parole più significative di Don Walter Insero si legge: I veri protagonisti di queste puntate siete voi, giovani, con le vostre domande, le vostre critiche e tutto ciò che non accettate di questo mondo e della nostra società. Sì, esiste una ribellione utile, capace di andare oltre l'indignazione, la rassegnazione e l'indifferenza. Francesco, Chiara, Pio e Carlo, quando erano giovani come voi, si sono ribellati alle convenzioni e a una vita che sembrava già decisa per loro. Sono santi non perché fossero perfetti o impeccabili, ma perché profondamente innamorati di Dio, della vita e del prossimo. Non rassegnatevi al mondo così com'è: abbiate il coraggio di contribuire a cambiarlo, cominciando da voi stessi.

L'autrice Federica Gentile sottolinea: Raccontare ai ragazzi oggi Francesco e i suoi ribelli significava per noi la costruzione di un racconto contemporaneo, lontano da un approccio didascalico e agiografico, con ritmi e tempi familiari ai ragazzi di oggi, capace di partire dalle loro domande e inquietudini per arrivare alla sua storia. In questa contaminazione di linguaggi, la musica è tra gli ingredienti principali, con canzoni e artisti amati dai più giovani - ma non solo - che diventano quasi un controcanto narrativo, una colonna sonora che si fa essa stessa elemento del racconto, mettendo in relazione la dimensione spirituale con una sensibilità contemporanea.

Francesco d'Assisi e i suoi ribelli nasce come original della Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali e rappresenta una proposta innovativa per raccontare la spiritualità attraverso una lente attuale, rivolgendosi a un pubblico giovane e non solo, per stimolare domande, dialogo e consapevolezza della propria unicità e dei valori fondamentali.