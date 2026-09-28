Giorgia lancia il singolo Parafulmini e annuncia i concerti finali del tour G-Last Call

Giorgia torna protagonista della scena musicale italiana con un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. Dopo oltre 30 anni di successi e più di 1,3 miliardi di stream globali, la cantante annuncia l'uscita del nuovo singolo Parafulmini, disponibile in radio e digitale a partire da venerdì 2 ottobre.

Il brano fa parte di G+1, speciale edizione dell'album G - già certificato oro e debuttato al primo posto tra gli album più venduti - arricchita da brani inediti e versioni live. Parafulmini è una traccia nata da un approccio sperimentale: Giorgia, come dichiara, si è lasciata guidare dalle emozioni vissute nell'ultimo anno di tournée, rompendo i suoi pattern abituali e coinvolgendo nuovi autori e produttori, partecipando attivamente alla scrittura. La canzone è stata presentata in anteprima alla platea del Palazzo dello Sport durante il suo ultimo concerto.

G+1 uscirà il 16 ottobre e conterrà anche tutti i brani del fortunato G, tra cui La cura per me (doppio platino, oltre 178 milioni di stream globali, secondo singolo più venduto del 2025) e Golpe, altro hit che ha raggiunto la vetta delle classifiche radio e rappresenta il primo caso dell'anno di un'artista donna al #1 nel giorno di debutto ufficiale.

Parallelamente ai nuovi progetti discografici, Giorgia porta a compimento uno dei tour più celebrati della sua carriera. Dopo aver totalizzato 19 date sold out nei palasport e un'estate sold out nelle location più suggestive d'Italia, si avvicina il gran finale di G-Last Call, evento che chiuderà due anni indimenticabili di musica dal vivo. Le ultime tappe del tour toccheranno Jesolo (data zero il 17 settembre 2026), Caserta (Reggia di Caserta, 21 settembre), Roma (Palazzo dello Sport, 24 settembre), quindi l'Arena di Verona il 28 settembre, e si concluderanno con l'atteso grande show conclusivo all'Unipol Dome di Milano il 3 ottobre 2026. Il palco milanese sarà condiviso con numerosi artisti che hanno attraversato il percorso di questo viaggio insieme a Giorgia.

In un anno, tra Roma e Milano, si contano ben sei date nella Capitale e quattro nel capoluogo lombardo, a conferma dello straordinario riscontro di pubblico.

I biglietti sono già disponibili, mentre il tour sarà ufficialmente accompagnato da RTL 102.5 come radio partner. Ad affiancare Giorgia sul palco una band di musicisti internazionali e talentuose coriste e strumentisti ad archi, tra cui spiccano Sonny T., Mike Scott, Mylious Johnson, Gian Luca Ballarin, Fabio Visocchi, Diana Winter, Andrea Faustini, Valentina Sgarbossa, Adriana Marino, Alessio Cavalazzi e Matteo Lipari.

Con Parafulmini e il tour G-Last Call, Giorgia celebra il passato e scrive una nuova pagina della sua musica, sempre a stretto contatto con il suo pubblico fedele.