Rocky Sono Io: Il film sulla nascita di una leggenda presentato alla Festa Del Cinema

Arriva nelle sale dal 31 dicembre Rocky Sono Io, film diretto da Peter Farrelly sulla vera storia di Sylvester Stallone e la nascita di Rocky Balboa.

L'attesa è finalmente finita: dal 31 dicembre arriva nei cinema italiani Rocky Sono Io, il film diretto da Peter Farrelly che racconta l'incredibile storia vera di Sylvester Stallone. La pellicola, interpretata da Anthony Ippolito, sarà presentata in anteprima alla ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Il regista premio Oscar di Green Book, Peter Farrelly, guida un cast internazionale in un'opera che indaga a fondo il sogno e la caparbietà di Stallone. Accanto a Ippolito nei panni di Stallone, troviamo AnnaSophia Robb, Matt Dillon, Stephan James, Tracy Letts, Toby Kebbell, P.J. Byrne, Jay Duplass e Kiki Seto, per un racconto collettivo sulla nascita di una leggenda del cinema.

Il film racconta l'incredibile storia vera di Sylvester Stallone, interpretato da Anthony Ippolito, un attore sconosciuto con una convinzione incrollabile: non era destinato soltanto a scrivere Rocky, doveva essere lui Rocky Balboa. Di fronte a una porta chiusa dopo l'altra, Stallone decide di rischiare tutto e scommettere su se stesso, insistendo per interpretare personalmente Rocky Balboa nonostante ostacoli apparentemente insormontabili. La storia di un uomo che, prima ancora di portare Rocky sul grande schermo, ha dovuto combattere come Rocky per trasformare un sogno impossibile in realtà.

La produzione del film è affidata alla collaborazione tra Fireside, Baha, Filmnation Entertainment e International Media Funds Management, con la distribuzione italiana curata da Eagle Pictures. Rocky Sono Io è un appassionante viaggio dietro le quinte di una delle storie più iconiche del cinema moderno, in cui l'impegno personale di Stallone rispecchia le stesse lotte vissute dal suo alter ego Rocky Balboa.

Dal 31 dicembre l'appuntamento è solo al cinema: un'occasione imperdibile per scoprire la leggenda prima che diventasse leggenda, nell'interpretazione intensa di Anthony Ippolito e sotto la regia sensibile di Peter Farrelly.