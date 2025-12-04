Connect with us

Hi, what are you looking for?

ph. Andrea Venturini

Spettacolo

Anastasio chiude l’anno del ritorno con il live del “LMNPP Tour”

Published

Anastasio conclude un anno cruciale della sua carriera artistica con una sorpresa per i suoi fan: la pubblicazione su YouTube dell’intero live del “LMNPP Tour”, registrato al Teatro Bolivar di Napoli. Un modo potente e simbolico per chiudere il capitolo dedicato a “Le Macchine Non Possono Pregare”, il progetto che ha segnato il suo ritorno alla musica dopo tre anni di silenzio creativo.

L’anno era iniziato con l’uscita del singolo “Una cosa semplice” e proseguito con la pubblicazione, l’11 aprile, dell’album “Le Macchine Non Possono Pregare” (Woodworm/Universal). Un disco ambizioso, concepito come un concept album che indaga il complesso rapporto tra uomo e tecnologia, dove la riflessione filosofica incontra la poetica tagliente e immaginifica dell’artista. Il progetto ha preso forma anche attraverso una graphic novel pubblicata da Edizioni BD, ampliando l’universo narrativo dell’opera e dando vita a un racconto multimediale e immersivo.

Alla pubblicazione del disco aveva fatto seguito il “LMNPP Tour”, una serie di appuntamenti nei principali club italiani, in cui Anastasio ha mescolato i brani del suo ultimo lavoro alle canzoni che ne hanno segnato il percorso artistico. Uno spettacolo totale, della durata di quasi due ore, nel quale rap e teatro si fondono in una “opera rap” che rappresenta la sintesi più matura del suo percorso espressivo.

Sul palco, insieme ad Anastasio, erano presenti l’attore Giacomo Lilliù e la band composta da Marco “Lancs” Lanciotti alla batteria e Gregorio Calculli alla chitarra e tastiere, con la regia di Federico Cicinelli. La produzione dello spettacolo è firmata da Arealive in collaborazione con CMN Produzioni. Il risultato è stato un viaggio scenico capace di incarnare i temi centrali dell’intero progetto: la spettacolarizzazione della società, la tensione tra creatività e controllo, e il confine labile fra autenticità e costruzione del personaggio.

Già qualche settimana fa, Anastasio aveva sorpreso il pubblico con l’uscita, a sorpresa, del brano “Il Dolore delle Macchine”, pubblicato sulle piattaforme digitali e concepito come ulteriore approfondimento del significato che anima il concept dell’album. Un gesto coerente con la sua attitudine artistica, sempre volta a sfidare le convenzioni della discografia tradizionale.

In occasione della pubblicazione del live su YouTube, l’artista ha condiviso una riflessione personale, così come riportato sui suoi canali social: “Gli ultimi anni non sono stati semplici, tutto quello che ho fatto mi è sembrato di rincorrerlo. Un’equipe di geometri e scienziati valutava le potenziali performance di ogni mia canzone. Non avete idea di quanti pezzi non sono usciti perché ‘troppo lungo, troppo difficile, non verrà capito’. Maledetti scienziati. Per fortuna a un certo punto mi sono ritrovato solo, e ho ricominciato a divertirmi.”

E ancora, con tono ironico ma sincero, ha aggiunto: “Alla fine, cos’altro si può chiedere a un artista? Fai di testa tua. È una cosa semplice se te ne accorgi.”

Parole che raccontano, meglio di ogni comunicato, il senso del suo percorso: la ricerca di libertà creativa dopo un periodo segnato da pressioni e aspettative.

Dopo un anno intenso, Anastasio sembra pronto ad aprire un nuovo capitolo. Il cantante annuncia una pausa per dedicarsi a un nuovo viaggio, artistico e personale, all’insegna della sperimentazione e dell’esperienza diretta. Niente piani immediati, nessuna promessa di ritorno a breve: solo la certezza di un artista che ama prendersi il tempo per ascoltare, osservare, vivere e poi, quando sarà il momento, tornare a trasformare tutto questo in musica.

Con la pubblicazione del live del “LMNPP Tour” Anastasio non solo chiude un ciclo, ma riafferma la sua cifra più autentica: quella di un musicista che continua a cercare un linguaggio capace di unire parola, ritmo e visione in un’unica, potente forma d’arte.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

“Squallor” di Fabri Fibra compie dieci anni: edizione speciale in vinile e CD per celebrare un disco di culto

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Test

Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Spettacolo

Spirit de Milan: una settimana tra tango, jazz e tradizione milanese

Motori

EICMA 2025: LETBE torna con la nuova gamma “Mechanical Pets” e rivoluziona il concetto di motocicletta

Spettacolo

Anastasio chiude l’anno del ritorno con il live del “LMNPP Tour”

Spettacolo

Danno torna con “Tom Waits”: un omaggio tra jazz, blues e hip hop

Motori

BYD: SEAL 6 DM-i e SEAL 6 DM-i TOURING ottengono le cinque stelle Euro NCAP

Tecnologia

Samsung annuncia “The First Look” al CES 2026: l’AI al centro della nuova strategia

Senza categoria

TCL illumina Piazza Duomo: il Natale di Milano accende lo spirito olimpico

Giochi

THE FORSAKEN HOLLOWS amplia l’universo di ELDEN RING NIGHTREIGN con nuovi archetipi e territori

Spettacolo

Giovanni Lindo Ferretti torna in scena con “Percuotendo. In cadenza”

Giochi

RIDE 6: Milestone svela il primo trailer di gameplay e promette l’esperienza più realistica di sempre

Spettacolo

Laura Pausini torna con “Ritorno ad Amare”
Find X8 Pro, OPPO

Tecnologia

OPPO dà il via alle promo natalizie 2025: tecnologia e stile sotto l’albero

Spettacolo

Dennis Quaid torna su HISTORY Channel con la seconda stagione di “Sacri Misteri”

Tecnologia

Un anno di ricerche: cosa ha catturato l’Italia su Google nel 2025

Giochi

Metroid Prime 4: Beyond è ora disponibile su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch!

Spettacolo

Jon Hamm torna su Apple TV con la seconda stagione di “Your Friends & Neighbors”

Spettacolo

Due inediti di Natale per ricordare Paolo Benvegnù: la voce del cantautore rivive con il Piccolo Coro dell’Antoniano

Motori

Leapmotor raggiunge un nuovo record di consegne in Cina: oltre 70.300 veicoli a novembre

Spettacolo

“NINO.18 GIORNI”: il film documentario su Nino D’Angelo prosegue la sua programmazione in Campania

Spettacolo

Paola Iezzi inaugura il 2026 con “IEZZ WE CAN!!!”: un live show tra suoni, visioni e libertà creativa

Tecnologia

Twinkly svela il proprio “Wrapped” di luci: così l’Italia illumina le emozioni del 2025

Spettacolo

ANNA è per il terzo anno consecutivo l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Danno torna con “Tom Waits”: un omaggio tra jazz, blues e hip hop

Danno, una delle voci più rispettate dell’hip hop italiano, annuncia il ritorno con un nuovo singolo intitolato “Tom Waits” (Prod. Ice One), disponibile su...

14 ore ago

Spettacolo

Giovanni Lindo Ferretti torna in scena con “Percuotendo. In cadenza”

Parte il 14 febbraio dall’Arena del Sole di Bologna il nuovo progetto teatrale di Giovanni Lindo Ferretti, intitolato “Percuotendo. In cadenza”. Dopo l’unica rappresentazione...

15 ore ago

Spettacolo

Laura Pausini torna con “Ritorno ad Amare”

Arriva il 5 dicembre il nuovo singolo di Laura Pausini, intitolato “Ritorno ad Amare”, anticipazione del suo prossimo album di cover “Io Canto 2”,...

16 ore ago

Spettacolo

Due inediti di Natale per ricordare Paolo Benvegnù: la voce del cantautore rivive con il Piccolo Coro dell’Antoniano

Due canzoni che portano con sé la magia del Natale e l’eredità artistica di uno dei più sensibili cantautori italiani. Venerdì 5 dicembre saranno...

17 ore ago