Anastasio chiude l’anno del ritorno con il live del “LMNPP Tour”

Anastasio conclude un anno cruciale della sua carriera artistica con una sorpresa per i suoi fan: la pubblicazione su YouTube dell’intero live del “LMNPP Tour”, registrato al Teatro Bolivar di Napoli. Un modo potente e simbolico per chiudere il capitolo dedicato a “Le Macchine Non Possono Pregare”, il progetto che ha segnato il suo ritorno alla musica dopo tre anni di silenzio creativo.

L’anno era iniziato con l’uscita del singolo “Una cosa semplice” e proseguito con la pubblicazione, l’11 aprile, dell’album “Le Macchine Non Possono Pregare” (Woodworm/Universal). Un disco ambizioso, concepito come un concept album che indaga il complesso rapporto tra uomo e tecnologia, dove la riflessione filosofica incontra la poetica tagliente e immaginifica dell’artista. Il progetto ha preso forma anche attraverso una graphic novel pubblicata da Edizioni BD, ampliando l’universo narrativo dell’opera e dando vita a un racconto multimediale e immersivo.

Alla pubblicazione del disco aveva fatto seguito il “LMNPP Tour”, una serie di appuntamenti nei principali club italiani, in cui Anastasio ha mescolato i brani del suo ultimo lavoro alle canzoni che ne hanno segnato il percorso artistico. Uno spettacolo totale, della durata di quasi due ore, nel quale rap e teatro si fondono in una “opera rap” che rappresenta la sintesi più matura del suo percorso espressivo.

Sul palco, insieme ad Anastasio, erano presenti l’attore Giacomo Lilliù e la band composta da Marco “Lancs” Lanciotti alla batteria e Gregorio Calculli alla chitarra e tastiere, con la regia di Federico Cicinelli. La produzione dello spettacolo è firmata da Arealive in collaborazione con CMN Produzioni. Il risultato è stato un viaggio scenico capace di incarnare i temi centrali dell’intero progetto: la spettacolarizzazione della società, la tensione tra creatività e controllo, e il confine labile fra autenticità e costruzione del personaggio.

Già qualche settimana fa, Anastasio aveva sorpreso il pubblico con l’uscita, a sorpresa, del brano “Il Dolore delle Macchine”, pubblicato sulle piattaforme digitali e concepito come ulteriore approfondimento del significato che anima il concept dell’album. Un gesto coerente con la sua attitudine artistica, sempre volta a sfidare le convenzioni della discografia tradizionale.

In occasione della pubblicazione del live su YouTube, l’artista ha condiviso una riflessione personale, così come riportato sui suoi canali social: “Gli ultimi anni non sono stati semplici, tutto quello che ho fatto mi è sembrato di rincorrerlo. Un’equipe di geometri e scienziati valutava le potenziali performance di ogni mia canzone. Non avete idea di quanti pezzi non sono usciti perché ‘troppo lungo, troppo difficile, non verrà capito’. Maledetti scienziati. Per fortuna a un certo punto mi sono ritrovato solo, e ho ricominciato a divertirmi.”

E ancora, con tono ironico ma sincero, ha aggiunto: “Alla fine, cos’altro si può chiedere a un artista? Fai di testa tua. È una cosa semplice se te ne accorgi.”

Parole che raccontano, meglio di ogni comunicato, il senso del suo percorso: la ricerca di libertà creativa dopo un periodo segnato da pressioni e aspettative.

Dopo un anno intenso, Anastasio sembra pronto ad aprire un nuovo capitolo. Il cantante annuncia una pausa per dedicarsi a un nuovo viaggio, artistico e personale, all’insegna della sperimentazione e dell’esperienza diretta. Niente piani immediati, nessuna promessa di ritorno a breve: solo la certezza di un artista che ama prendersi il tempo per ascoltare, osservare, vivere e poi, quando sarà il momento, tornare a trasformare tutto questo in musica.

Con la pubblicazione del live del “LMNPP Tour” Anastasio non solo chiude un ciclo, ma riafferma la sua cifra più autentica: quella di un musicista che continua a cercare un linguaggio capace di unire parola, ritmo e visione in un’unica, potente forma d’arte.