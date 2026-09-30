Carlo Acutis: al cinema il primo documentario sul santo dell'era digitale

Arriva nelle sale italiane, dal 15 al 21 ottobre, il primo documentario ufficiale dedicato a Carlo Acutis, giovane proclamato santo e considerato la figura simbolo della fede nell'era digitale. Il film, intitolato "Carlo Acutis. Il Giovane Santo", porta sul grande schermo la storia del ragazzo che, con la sua spiritualità e il suo ingegno per la tecnologia, ha ridefinito il linguaggio della religione nel XXI secolo. L'iniziativa inaugura anche la nuova rassegna cinematografica "I Misteri della Fede", un progetto ideato per esplorare le intersezioni tra spiritualità, tecnologia e sensibilità moderna.

Carlo Acutis, morto a soli 15 anni nel 2006 e canonizzato da Papa Leone XIV davanti a ottantamila fedeli in Piazza San Pietro, è oggi venerato da milioni di pellegrini ad Assisi e da comunità digitali in tutto il mondo. Il documentario, diretto da Luca Salmaso e prodotto da Officina della Comunicazione, Nexo Studios e OUR FILMS, offre uno sguardo intimo sulla quotidianità di Carlo, mettendo in luce la sua umanità e autenticità prima ancora della dimensione religiosa.

La narrazione si compone di materiali inediti, tra fotografie, video privati e le immagini esclusive della canonizzazione, grazie alla collaborazione di Vatican Media. Il racconto, arricchito dalle voci dei genitori Antonia Salzano Acutis e Andrea Acutis, familiari, amici di infanzia, insegnanti, medici e protagonisti dei miracoli riconosciuti, svela le sfumature di un ragazzo che ha vissuto il suo tempo tra informatica, videogiochi e una ricerca radicale dell'essenziale spirituale. Le parole di chi gli è stato vicino trasformano il documentario in "un viaggio che attraversa la vita di Carlo fino al percorso di canonizzazione, restituendo un dialogo continuo tra vita terrena e dimensione del trascendente".

Il progetto intende proporre un dialogo aperto tra fede, tecnologia e attualità, affrontando temi universali come identità, solitudine, materialismo e speranza, per raccontare non solo un santo, ma un ragazzo capace di essere vicino alle nuove generazioni. I luoghi simbolici della sua esperienza - dalla parrocchia di Milano ad Assisi, Cascia, Fatima e molti altri - diventano strumenti narrativi per entrare nel suo mondo spirituale.



La colonna sonora originale è firmata dal pianista e compositore Remo Anzovino e sarà disponibile con etichetta Nexo Studios Soundtracks, distribuita in esclusiva per Universal Music Italy.

Il percorso di "I Misteri della Fede" non si ferma al cinema ma si estende anche al digitale: nasce così una piattaforma web e nuovi canali social e Whatsapp, per condividere approfondimenti e riflessioni e coinvolgere una comunità sempre più ampia di persone alla ricerca di senso e spiritualità.

L'iniziativa si distingue per l'obiettivo di riportare il cinema a essere luogo collettivo di riflessione: "Non si tratta di guardare un film da soli a casa propria, ma di condividere l'esperienza con altre persone, conosciute o no, instaurando un incontro fisico e reale." Il documentario su Carlo Acutis si annuncia così come un evento emozionante e meditativo, in grado di toccare corde profonde del pubblico di ogni età.