Luciano Darderi sceglie Kia Seltos: il nuovo SUV per il Brand Ambassador del tennis

Luciano Darderi, astro nascente del tennis italiano e Brand Ambassador Kia, ha ricevuto la sua nuova Kia Seltos come vettura ufficiale per gli spostamenti quotidiani e professionali. La scelta del nuovo SUV compatto riflette la volontà di abbinare design distintivo, tecnologie d'avanguardia e spirito off-road a uno stile di vita dinamico come quello di un atleta professionista sempre in viaggio tra allenamenti, tornei e impegni.

La Seltos, recentemente selezionata da Darderi, si distingue per la sua trazione integrale, ampia abitabilità interna e sistemi innovativi di sicurezza, diventando così una compagna ideale per affrontare trasferte nazionali e internazionali. Questa collaborazione rafforza ulteriormente il legame già consolidato tra Kia Italia e il mondo del tennis, all'insegna della filosofia Movement that Inspires.

Secondo Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director di Kia Italia: Siamo orgogliosi di vedere Luciano Darderi entrare sempre più concretamente nella famiglia Kia. La consegna della sua Kia Seltos rappresenta un momento simbolico che testimonia la vicinanza tra il Brand e uno degli atleti italiani più promettenti del panorama internazionale. Luciano incarna perfettamente i valori di passione, determinazione e crescita continua che da sempre guidano Kia. Attraverso questa collaborazione continuiamo a rafforzare il nostro storico legame con il tennis e a dare concreta espressione alla nostra filosofia Movement that Inspires, che invita le persone a muoversi verso nuove opportunità, nuove esperienze e nuovi traguardi.

Grande soddisfazione anche per Darderi che ha dichiarato: Sono molto felice di ricevere questa Seltos e di poter vivere quotidianamente il mondo Kia. Per chi come me trascorre gran parte dell'anno in viaggio, avere a disposizione un'auto distintiva, tecnologica e sicura in ogni situazione, è fondamentale. Fin dal primo incontro ho percepito una forte affinità con i valori del Brand e sono orgoglioso di rappresentare Kia, entrando a far parte di una squadra che guarda al futuro con ambizione, innovazione e voglia di ispirare le persone a dare sempre il meglio di sé.

La collaborazione con Darderi, insieme a quella con Lorenzo Musetti, evidenzia il ruolo centrale di Kia nel sostenere lo sport come strumento fondamentale di ispirazione e connessione con le nuove generazioni. L'impegno nel settore tennistico prosegue da oltre vent'anni, consolidando la cifra sportiva del marchio anche nel panorama internazionale. Grazie a queste partnership, Kia rinnova la sua immagine come brand dinamico e vicino ai valori di crescita, ambizione e determinazione tipici dello sport.