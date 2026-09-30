La Milanesiana d'Autunno 2026: incontri tra letteratura, musica e filosofia con protagoniste Charlotte Casiraghi e Laura Morante

La Milanesiana d'Autunno 2026 offre una serie di appuntamenti imperdibili che intrecciano letteratura, musica, filosofia e molto altro in tre serate speciali tra Milano e Bologna. Il festival, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, conferma ancora una volta la sua vocazione a essere crocevia di arti e pensiero, con un'identità unica, viva e sempre contemporanea.



Protagoniste di questa edizione sono due figure di grande rilievo: Charlotte Casiraghi e Laura Morante. Il 26 ottobre, alle ore 18.30 nella Sala Blu del Teatro Franco Parenti di Milano, Charlotte Casiraghi presenta il suo libro "La crepa", oggetto di ampia discussione in Francia e in Europa. Nel dialogo con Ferruccio De Bortoli, l'autrice esplora il tema delle fragilità umane, invitando il pubblico a riflettere sulle proprie debolezze attraverso letteratura e filosofia. A seguire, il pubblico potrà assistere al concerto di Hildegard De Stefano al violino. Tutto l'evento è ad ingresso gratuito su prenotazione, fino ad esaurimento posti.



Il secondo appuntamento, in programma il 27 ottobre all'Illumia Auditorium di Bologna, vede di nuovo Charlotte Casiraghi protagonista, questa volta in conversazione con Michele Brambilla. La serata proseguirà con il concerto di Ramin Bahrami al pianoforte, con saluti istituzionali affidati a Francesco Bernardi.



La terza serata, il 2 novembre alle 21.00 nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti di Milano, è dedicata all'attrice e scrittrice Laura Morante e al suo libro "Dieci storie pop". Il volume intreccia ricordi, canzoni degli anni '60 e giovani protagonisti in una narrazione sospesa tra immaginazione e memoria. Morante dialogherà con Elvira Serra, seguita da un concerto esclusivo di Bobby Solo. Per questo evento è previsto un biglietto cortesia al costo di 5 euro.



Nel commentare la nuova edizione, Elisabetta Sgarbi ha dichiarato: "Questa Milanesiana d'autunno crea un ponte tra Milano e Bologna, creando un rapporto con Incontri esistenziali, un'associazione che mette al centro della propria attività culturale il desiderio e le esperienze reali, le ferite e le gioie che accompagnano la nostra vita. In questo senso abbiamo composto un programma che ruota intorno a due donne: Charlotte Casiraghi che ha appena pubblicato un libro 'La crepa', sulle ferite e le fragilità di ogni esistenza umana; e Laura Morante che ripercorre nel suo nuovo libro la grande illusione degli anni '60 in dieci storie di ragazzi e ragazze in una borgata romana. E nello spirito della Milanesiana, questi racconti saranno attraversati dalla musica classica e la musica pop."



Francesco Bernardi, founder di Illumia e presidente dell'Associazione culturale Incontri Esistenziali, ha aggiunto: "Sostenere il lavoro di Elisabetta Sgarbi, dei suoi soci e collaboratori, significa per Illumia contribuire alla ricerca del senso del vivere che è così presente in tutta l'attività editoriale di La Nave di Teseo. Il mecenatismo culturale, almeno per aziende come la nostra che operano nel mass market, non ha infatti come fine la visibilità e la promozione del brand, per questo esistono altri canali forse più efficienti. Ben più interessante è allora collocare il nostro lavoro in un orizzonte ideale la cui indagine ha bisogno delle iniziative di un editore lungimirante e vivace."



La Milanesiana d'Autunno continua a distinguersi come laboratorio culturale in costante evoluzione, capace di coinvolgere ospiti italiani e internazionali e di trasformare ogni incontro in una vera occasione di riflessione e scoperta. L'iconica rosa ideata da Franco Battiato e rielaborata da Franco Achilli è simbolo di questa unione tra desiderio e regola, evocando attrazione e limite, immaginazione e norma.



Tutti gli eventi sono organizzati dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi e Imarts International Music and Arts, con il patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia. Sponsor officiali sono Illumia e Incontri esistenziali. La prenotazione agli appuntamenti a ingresso gratuito è disponibile online, mentre tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali social di La Milanesiana.



Un festival che, da sempre, rinnova il suo sguardo su arti, parole e idee, catalizzando l'attenzione di un pubblico trasversale e appassionato.