OTTOBRE pubblica l'album BESTIA: emozioni viscerali e sound nu metal

OTTOBRE presenta il suo nuovo album BESTIA, disponibile da venerdì 9 ottobre su tutte le piattaforme digitali, segnando un passo decisivo nel percorso dell'artista campana. Il progetto rappresenta un vero coronamento di una crescita personale e musicale, anticipata da una serie di singoli che hanno delineato le nuove sfumature della sua identità sonora e tematica.



Il disco nasce da un periodo intenso della vita di OTTOBRE, caratterizzato da relazioni complesse, fragilità emotiva e una profonda ridefinizione personale. BESTIA si rivela come un viaggio viscerale tra le sue vulnerabilità e una forza selvaggia che emerge nei momenti di crisi, rappresentata dalla figura del mostro come alter ego. Sono io che per la prima volta ho davvero paura che la mia faccia esca fuori dallo specchio e mi prenda a morsi, ma allo stesso tempo sono curiosa di aprire la porta a quella parte più buia e lasciarla libera di agire. BESTIA è la luce puntata sui miei demoni che vivono con me.



L'album offre una narrazione intima e autentica, intrecciando episodi autobiografici e riflessioni generazionali. OTTOBRE affronta senza filtri il tema della salute mentale e le conseguenze di relazioni sentimentali intense, fino a esplorare il suo rapporto ambivalente con il mondo della moda, esperienza che ha segnato il suo percorso.



Un passaggio centrale nel racconto è l'esplorazione del passato dell'artista, tra cui la scelta coraggiosa di lasciare casa a soli tredici anni per studiare danza e affrontare cinque anni di convitto. Questo momento di crescita, complesso e formativo, emerge anche nel brano dedicato al rapporto con la madre, mentre l'album si apre con una versione personale di Parlami d'amore Mariù, canzone che segna simbolicamente l'inizio della sua storia.



Il sound di BESTIA rafforza il posizionamento di OTTOBRE nell'alternative italiano, puntando su un mix di nu metal potente e scrittura pop. La produzione, affidata ai Granato con Federico Ascari, bilancia magistralmente chitarre distorte e ritmiche heavy con aperture melodiche trascinanti, offrendo una cornice sonora in grado di trasformare emozioni complesse in energia liberatoria.



Nel 2024 OTTOBRE approda nel roster Thamsanqa, esordendo con il singolo pugnale, ispirato alle sonorità pop rock dei primi anni 2000 e oggi evolutosi in una dimensione più ruvida e metal con brani come mosche. Il suo percorso include il debutto con l'EP GOMME DA MASTICARE e la sua versione Deluxe, GOMME MASTICATE. Nel 2026 l'artista continua a stupire con una serie di singoli che anticipano l'attuale svolta, tra cui ragni, spine feat. ALLERTA!, foto, di me che resta? feat. Affanno, non mi va e la cover di ossessione di Samurai Jay.



Con BESTIA, OTTOBRE apre una nuova stagione della musica alternativa italiana, unendo vulnerabilità autentica e forza creativa, pronta a colpire al cuore e alle orecchie di chi cerca emozioni forti.